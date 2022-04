Mještani Cerića o huliganima: 'Nasrnuli su na naše dečke pa od bijesa zapalili vrata kafića'

Mještani Cerića u subotu popodne svjedočili su divljanju navijačkih huligana u njihovu selu. Prema informacijama iz navijačkih krugova, potukli su se Torcida i Bad Blue Boysi. Njih 30-ak odjevenih u crno, s fantomkama i kapuljačama na glavama, “naoružani” bejzbol-palicama, drvenim batinama, čak i mačetama, autima su stigli u mjesto i izazvali sukob sa skupinom mladića iz sela ispred lokalnog kafića. Cerićani kažu kako to nije bio obračun navijačkih skupina jer u njihovu selu nema posebno istaknutih navijačkih skupina.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U subotu popodne kod nas se igrala utakmica između NK Cerić i NK Bogdanovici. Ti huligani su došli upravo kad je počela utakmica jer su znali da je većina muških iz sela na igralištu. Došli su pred kafić i nasrnuli na naše dečke koji su sjedili vani, njih 15-ak. Jedni na druge bacali su što su stigli, udarali se batinama. Naši dečki pobjegli su potom u kafić i zaključali se, a BBB-ovci su od bijesa zapalili ulazna vrata i porazbijali stakla. Kad su vidjeli policiju, razbježali su se - kažu nam mještani Cerića, koji su taj huliganski upad u selo zabilježili video snimcima i fotografijama, koje su potom predali policiji kako bi se lakše identificiralo napadače.

Zahvaljujući tome policija je već krajem dana uhitila njih 20-ak. No, kako doznajemo, tom je obračunu prethodio sličan koji se odigrao u četvrtak, na istome mjestu. Tad je, naime, u isti kafić došla skupina 15-ak navijača s namjerom da isprovociraju sukob.

- U kafiću smo tad bili nas četvorica odraslih muškaraca i nekoliko dečkića. Ušla su dvojica koji nisu iz sela i počeli provocirati dečke. Došlo je do svađe i mi smo ih potjerali van. No vani je na terasi nastala tučnjava, kojoj su se pridružili ostali BBB-ovci koji su ih čekali vani. Vidjevši da naši dečki dobivaju batine, mi stariji smo ih prvo počeli smirivati, a onda se i sami uključili u tučnjavu jer su i nas počeli tući. Dobili smo batina i mi, ali i oni. Sve je to prijavljeno policiji, koja je i u četvrtak došla u selo napraviti očevid - kaže nam stariji mještanin Cerića koji je sudjelovao u tučnjavi.

Vjerojatno ljuti što su dobili batina u četvrtak, huligani su se odlučili osvetiti Cerićanima u subotu. Čak su telefonom nazvali vlasnika kafića da mu najave svoj dolazak rekavši mu “da će doći organizirano razgovarati”. I o tom je pozivu obaviještena policija, no nije stigla na vrijeme u selo spriječiti sukob jer su se huligani u Ceriću pojavili desetak minuta nakon poziva i nije bilo nikakvog razgovora jer je odmah počela “makljaža”.

