Mještani Kaptola u šoku: Otac i sin išli po drva u šumu i poginuli

Na tragičan prizor naišli su članovi uže obitelji koji su također s drugim traktorom pošli u šumu po drva. Oni su pozvali Službu 112 i prijavili nesreću u šumi

<p>Strašna tragedija pogodila je Kaptol kod Požege. Nešto poslije 15 sati u šumskom predjelu iznad sela Golo Brdo pri prevrtanju traktora poginula su dvojica muškaraca. Poginuli su otac (74) i sin (52) iz Kaptola.</p><p>- Na širokoj šumskoj cesti u blagom zavoju došlo je do slijetanja traktora, bez kabine. U slijetanju i prevrtanju poginuli su otac i sin - rekao je <strong>Goran Matijević</strong>, djelatnik za odnose s javnošću PU Požeško slavonske.</p><p>Neslužbeno doznajemo da je cesta na tom dijelu izuzetno dobra, tako da se još uvijek utvrđuje zbog čega su sletjeli. Prikolica koja je bila zakačena za traktor bila je prazna, što znači da su otac i sin tek pošli u šumu po ogrjevno drvo.</p><p>Mještani Kaptola su u šoku, dobro poznaju obojicu, mlađi muškarac je bivši policajac i u mirovini je, inače strastveni lovac i član lokalnog Lovačko društva.</p><p>Na tragičan prizor naišli su članovi uže obitelji koji su također s drugim traktorom pošli u šumu po drva. Oni su pozvali Službu 112 i prijavili nesreću u šumi. Na mjesto nesreće osim policije uputili su se članovi DVD-a Kaptol i Hitna pomoć, nažalost liječnici Hitne su samo mogli konstatirati smrt obojice.</p><p>Pred kućom mlađeg poginuloga muškarca zapaljeni su lampioni, od ukućana nikoga nije bilo kod kuće.</p><p>- Sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije još uvijek se utvrđuju, kao i to tko je dojavio za nesreću. Žao nam je, jer u pitanju je naš kolega koji je zbog bolesti prije nekoliko godina umirovljen, dakako žao nam je i njegovog oca - rekao je Matijević, dodavši kako će policija do večeri najvjerojatnije okončati očevid, koji bi trebao dati odgovor i na nepoznanicu tko je od dvojice muškaraca netom prije prevrtanja upravljao traktorom.</p>