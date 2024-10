Mještani zgroženi terorističkim napadom u BiH: 'Bio je miran dječak, uvijek je pozdravljao!'

Kada bih se kladio ovdje s tisuću ljudi, ja bih rekao to on nije mogao napraviti. Ne znam, da ga neko nije nagovorio na to nešto?, pitaju se zgroženi mještani nakon stravičnog napada maloljetnika u policijskoj stanici u Bosanskoj Krupi. Policajac Ognjen Maran (53) ubijen je nožem, dok je drugi, Avdo Hasanović teško ranjen i u Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubljankić. Stabilno je. Vlasti su napad okarakterizirale kao terorizam.

Duge cijevi okpolile su ulice Bosanske Krupe, stigla je hrpa policajaca, uključujući pripadnike specijalne jedinice. Bosanska Krupa smještena je oko 200 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva.

Napadač je petnaestogodišnjak, a susjedi ne mogu vjerovati da se radi o njemu. Opisuju ga kao mirnog dječaka. No, navodno je dječak prije napada na policijsku stanicu slao neobične poruke poznanicima u kojima se opraštao. Ipak, ljudi koji su ga poznavali ističu da je bio sklon religijskom ekstremizmu.

- Fino se ponašao. Bio je dobar dječak i prema stanovništvu. Uvijek se pozdravi fino. Nismo imali nikakvih problema. Niti se on svađao ili tukao s društvom. Iznenadio me je, to kad sam čuo... Ne znam šta da kažem - kazao je, sav u šoku, Džemal Balkić, susjed dječaka za Avaz.

Naglasio je da nikada nije mogao ni pomisliti da taj dječak ovako nešto mogao učiniti.

- On to iz svoje glave ne znam da bi mogao, on je maloljetan. Odavde niko se na njega nikad nije požalio. Ja sam ga uvijek hvalio. Od kud ta ideja da bi on mogao to da napravi. Žao mi je što je sam sebe uvukao u problem - istaknuo je.

Napadača su uhitili. Vlada Unsko-sanskog kantona u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti na dan Maranove sahrane. Njegova fotografija postavljena je danas u policijskoj stanici, a uz nju je ostavljen buket bijelih ruža i jedna crvena.