MJESTO UŽASA Ovdje se žena bacila sa zgrade. U stanu našli tijelo ubijene 17-godišnjakinje

- Danas, 12. travnja oko 10.50 sati na području Velike Gorice žena je skočila sa stambene zgrade. Preminula je. U stanu je pronađeno tijelo maloljetne ženske osobe za koje se sumnja da je smrt nastupila kao posljednica nasilne smrti, objavila je policija. U tijeku je očevid i kriminalističko istraživanje - objavila je policija. | Foto: Luka Safundžić/24sata