MJESTO UŽASA Prije 18 godina u Zagrebu je ubijen Ivo Pukanić

Jedan od najpoznatijih hrvatskih urednika i novinara Ivo Pukanić ubijen je na današnji dan 2008. godine. Zajedno sa kolegom Nikom Franjićem ubijen je auto-bombom ispred središta Nacionala
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U samom centru Zagreba, u Staroj Vlaškoj, u dvorištu ispred sjedišta tjednika Nacional na današnji dan 2008. ubijeni su Ivo Pukanić i šef marketinga Nacionala Niko Franjić. Ubijeni su auto bombom u 18.22. dok su prilazili Pukanićevom Lexusu svaki sa svoje strane.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL
U samom centru Zagreba, u Staroj Vlaškoj, u dvorištu ispred sjedišta tjednika Nacional na današnji dan 2008. ubijeni su Ivo Pukanić i šef marketinga Nacionala Niko Franjić. Ubijeni su auto bombom u 18.22. dok su prilazili Pukanićevom Lexusu svaki sa svoje strane. |
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
U samom centru Zagreba, u Staroj Vlaškoj, u dvorištu ispred sjedišta tjednika Nacional na današnji dan 2008. ubijeni su Ivo Pukanić i šef marketinga Nacionala Niko Franjić. Ubijeni su auto bombom u 18.22. dok su prilazili Pukanićevom Lexusu svaki sa svoje strane.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Trenutak prije nego su ušli u automobil odjeknula je snažna eksplozija koja je obojicu ubila na mjestu. Ubojica je uspio pobjeći.
| Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Odmah je pokrenuta velika akcija pod nazivom 'Balkan Express' i uskoro je utvrđeno tko je odgovaran za ubojstvo. Željko Milovanović (42) koji je postavio bombu, a uhićeni su još i Robert Matanić, Bojan Gudurić, Luka Matanić, Amir Mafalani te Slobodan Đurović. Oni su svi sudjelovali u organizaciji ubojstva.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Milovanović, koji je inače za vrijeme Domovinskog rata bio pripadnik Legijinih 'Crvenih beretki' je nakon osam mjeseci bijega uhićen u Beogradu. Bojan Gudurić je uhvaćen zadnji, predao se u Banja Luci, samo dan prije početka suđenja za Pukanićevo ubojstvo. Sumnjalo se da je on bio snajperist koji je u slučaju neuspješnog atentata trebao ubiti Pukanića.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Milovanović, koji nikada nije bio izručen Hrvatskoj, kao neposredni izvršitelj dobio je zatvorsku kaznu od 40 godina. Kasnije ga je Apelacioni sud u Beogradu osudio također na 40 godina zatvora.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Gudurić je osuđen na 33 godine zatvora kao snajperist, a Luka Matanić i Amir Mafalani su u ranijoj presudi dobili 16 godina kazne zatvora. Robert Matanić osuđen je na 35 godina zatvora kao organizator skupine koja je izvršila atentat.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Slobodan Đurović je prvo dobio 25 godina, da bi mu kasnije sud umanjio kaznu na 23 godine. Osuđen je za poticanje na ubojstvo iz koristoljublja.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Sretan Jocić zvani Joca Amsterdam optužen je da je za cijenu od milijun i pol eura, od za sad još nepoznatog naručitelja, organizirao ubojstvo vlasnika Nacionala. No nakon četiri godine suđenja, u travnju 2014. godine oslobođen je optužbi.
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata
Foto Dalibor Urukalovic/24sata