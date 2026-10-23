Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KAO U MAFIJAŠKIM FILMOVIMA

MJESTO UŽASA Prije 18 godina u Zagrebu je ubijen Ivo Pukanić

Jedan od najpoznatijih hrvatskih urednika i novinara Ivo Pukanić ubijen je na današnji dan 2008. godine. Zajedno sa kolegom Nikom Franjićem ubijen je auto-bombom ispred središta Nacionala
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
ARHIVA - Zagreb: Ivo Pukani? ubijen u eksploziji automobila, 23.10.2008.
U samom centru Zagreba, u Staroj Vlaškoj, u dvorištu ispred sjedišta tjednika Nacional na današnji dan 2008. ubijeni su Ivo Pukanić i šef marketinga Nacionala Niko Franjić. Ubijeni su auto bombom u 18.22. dok su prilazili Pukanićevom Lexusu svaki sa svoje strane. | Foto: Boris Scitar/PIXSELL
1/17
U samom centru Zagreba, u Staroj Vlaškoj, u dvorištu ispred sjedišta tjednika Nacional na današnji dan 2008. ubijeni su Ivo Pukanić i šef marketinga Nacionala Niko Franjić. Ubijeni su auto bombom u 18.22. dok su prilazili Pukanićevom Lexusu svaki sa svoje strane. | Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026