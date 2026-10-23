MJESTO UŽASA Prije 18 godina u Zagrebu je ubijen Ivo Pukanić

Milovanović, koji je inače za vrijeme Domovinskog rata bio pripadnik Legijinih 'Crvenih beretki' je nakon osam mjeseci bijega uhićen u Beogradu. Bojan Gudurić je uhvaćen zadnji, predao se u Banja Luci, samo dan prije početka suđenja za Pukanićevo ubojstvo. Sumnjalo se da je on bio snajperist koji je u slučaju neuspješnog atentata trebao ubiti Pukanića. | Foto: Dalibor Urukalovic/24sata