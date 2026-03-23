DVOJE LJUDI JE OZLIJEĐENO
MJESTO UŽASA U ZAGREBU Izgubio kontrolu nad BMW-om pa razbio tramvajsku stanicu
ZAGREB - Vozač (31) BMW-a u kasnim je večernjim satima u nedjelju udario u tramvajsku stanicu na križanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu. Komadi stakla rasuli su se po podu, a udarac je bio toliko jak da je, prema riječima čitateljice, nju izbacio iz kreveta. Policija nam je priopćila da je vozač izgubio kontrolu nad autom, ali nije bio pijan. Dijelovi konstrukcije stanice udarili su u djevojku koja je čekala tramvaj i lakše je ozlijeđena, kao i vozač.