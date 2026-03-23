DVOJE LJUDI JE OZLIJEĐENO

MJESTO UŽASA U ZAGREBU Izgubio kontrolu nad BMW-om pa razbio tramvajsku stanicu

ZAGREB - Vozač (31) BMW-a u kasnim je večernjim satima u nedjelju udario u tramvajsku stanicu na križanju Vukovarske i Držićeve u Zagrebu. Komadi stakla rasuli su se po podu, a udarac je bio toliko jak da je, prema riječima čitateljice, nju izbacio iz kreveta. Policija nam je priopćila da je vozač izgubio kontrolu nad autom, ali nije bio pijan. Dijelovi konstrukcije stanice udarili su u djevojku koja je čekala tramvaj i lakše je ozlijeđena, kao i vozač.

Zabio se u tramvajsku stanicu
SAŽETAK GORICA - RIJEKA

VIDEO Bogojević zabio tri gola bivšem klubu, Gorica razbila uspavane Riječane! Pogledajte

GORICA - RIJEKA 4-0 Hat-trick preporod u HNL-u ove sezone! Tri gola na utakmici zabili su Beljo (dvaput), Fruk, Omerović, Prevljak, a sada i Bogojević, koji nije slavio golove protiv bivšeg kluba. Prošle sezone samo je jedan igrač zabio triput na utakmici - Robert Mudražija. Gorica skočila na sedmu poziciju, Rijeka ostala treća

Gorica-Rijeka 4-0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Stiže novi Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Cijene električne energije i plina za građane će ostati iste, najavljeno je nakon izvanrednog sastanka užeg kabineta Vlade u nedjelju. U ponedjeljak će Vlada predstaviti novi paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog rata na Bliskom istoku. Smanjit će trošarine na naftne derivate, neke čak i ukinuti, bez čega bi eurodizel poskupio 31 cent po litri, a eurosuper 21 cent. Vlada uvodi i mjere protiv benzinskog turizma. U jakim iranskim napadima na dva izraelska grada u nedjelju je ozlijeđeno najmanje 70 ljudi. Benjamin Netanyahu pozvao je druge države da se priključe borbi protiv Irana. U virovitičkoj bolnici je došlo do zamjene identiteta dvaju muškaraca istog imena i prezimena. Živog su čovjeka proglasili mrtvim!

Gledajte '240 sekundi' 24sata
KATASTROFALAN POTRES

TRENUCI STRAVE Točno u 6:24 jeziv tutanj razorio je pola Zagreba. Prošlo je 6 godina

Bila je hladna nedjeljna zora, 22. ožujka 2020. godine. Sablasnu tišinu, nametnutu prvim danima strogog lockdowna zbog pandemije koronavirusa, u 6 sati i 24 minute prekinuo je dubok, zastrašujući tutanj. Tlo se počelo tresti silinom kakvu grad nije osjetio punih 140 godina. Glavni udar bio je magnitude 5,5 po Richteru. Posljedice udara bile su razorne. Nažalost, katastrofa nije prošla bez ljudskih žrtava...

Trenutak potresa u Zagrebu
SAŽETAK LOKOMOTIVA - DINAMO

VIDEO Beljo hat-trickom ispisao povijest, Dinamo 'petardom' ispratio Lokomotivu. Evo golova

Hajduk je zabio šest Vukovaru i bacio "rukavicu u lice" Dinamu koji odgovara - petardom! Lokomotiva nije imala šanse protiv raspoloženih "modrih" koji su na krilima Belje (hat-trick) i Stojkovića (dva gola) nastavili sjajno proljeće i opet se odvojili na 10 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk

Lokomotiva-Dinamo 0-5
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada donosi nove energetske mjere. Evo što je sve u planu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Na početku smo najveće energetske krize koju ova generacija pamti, poručio je premijer Andrej Plenković, za početak idućeg tjedna najavljujući nove vladine energetske mjere. Cijene plina su već regulirane do listopada, Vlada planira još donijeti odluku o ugroženim kupcima energenata te razmotriti niz mjera za poljoprivrednike. Nastavnici i profesori, kulturnjaci, zaposleni u zdravstvu i brojnim drugim javnim službama izašli su na prosvjed u Zagrebu, traže veće plaće i pregovore o kolektivnim ugovorima. Vlada odgovara da su im plaće od 2016. porasle 100 posto Hrvatska je među sedam članica EU koje klize u autokraciju, pokazuje izvješće instituta u Göteborgu. Imamo naznake cenzure medija, smanjivanja slobode izražavanja i suzbijanja civilnog društva. Šest je godina od potresa u Zagrebu, obnovljeno je gotovo 40 tisuća stanova i kuća. Još tisuće zgrada u centru Zagreba i na Baniji čekaju obnovu...

Gledajte '240 sekundi' 24sata
