Mlad i nadobudan najavio rat narko-kartelima: Poslali su 28 ubojica na njega, a on je još živ

Šef policije Mexico Cityja Omar Garcia Harfuch samo je ozlijeđen u napadu pripisanom jednom od najmoćnijih narko-kartela u zemlji. No, četiri druge osobe su ubijene...

<p>U luksuznom naselju Lomas de Chapultepec u Mexico Cityju u petak rano ujutro u svom blindiranom automobilu napadnut je šef policije <strong>Omar Garcia Harfuch</strong> (37) koji je u listopadu dobio zadatak očuvati sigurnost u gradu od devet milijuna ljudi. Njegov glavni zadatak uključivao je rušenje bandi koje su distribuirale drogu.</p><p>Na njega su u zoru pripadnici kartela Jalisco New Generation zapucali iz raketnih bacača, uz podršku snajpera. </p><p>Ubijena su dvojica njegovih tjelohranitelja, jedan od napadača te slučajna prolaznica.</p><p>Harfucha su pogodila tri metka, - u rame, ključnu kost i koljeno, ali liječnici su odmah rekli da je izvan životne opasnosti.</p><p>On je inače prije vodio odjel krimpolicije pri meksičkoj saveznoj policiji, a od 2016. do 2019. vodio je odjel državnog odvjetništva koji je nadgledao istrage i uhićenja pripadnika organiziranog kriminala.</p><h2>Uhićen šef ubojica </h2><p>I premda su prije nekoliko tjedana dana zabilježene 'moguće prijetnje' protiv nekih sigurnosnih dužnosnika i obavještajna služba je znala da kartel, koji je bio pod sve većim pritiskom vlade meksičkog predsjednika <strong>Andreasa Manuela Lopeza Obradora</strong>, planira napad na visoke vladine dužnosnike te je njihovo osiguranje pojačano, napad očito nije bilo moguće izbjeći.</p><p>Kartel Jalisco inače je poznat po tome što su njegovi pripadnici ispalili raketu kojom su srušili helikopter meksičke vojske, a u listopadu su u saveznoj državi Michoacan iz zasjede ubili 14 policajaca. Američke tajne službe spriječile su ih u pokušaju da u SAD-u kupe mitraljeze M-60. </p><p>Odmah nakon atentata policija je uhitila <strong>Joséa Armanda Briseñoa</strong>, šefa ubojica klana Jalisco, poznatog pod nadimkom Vaca (Krava), objavljujući da je on mozak koji stoji iza napada na šefa policije, a uhićeno je i dvadesetak pripadnika klana.</p><h2>Sve je detaljno isplanirano</h2><p>Odred od 28 ubojica angažiran tri tjedna ranije, rekao je <strong>Ulises Lara</strong>, glasnogovornik tužiteljstva u Ciudad de Méxicu.</p><p> Atentat je isplaniran do posljednjeg detalja: predvidjeli su tri moguća mjesta na kojima će presresti blindirano vozilo šefa policije. Jedno od njih je u centru grada, samo semafor dalje od spomenika nezavisnosti. U četvrtak navečer, noć uoči napada, 28 ubojica podijeljeno je u četiri skupine. Svaki je dobio skijašku masku i oružje. U četiri ujutro bili su na svojim mjestima, u zasjedi, čekajući žrtvu. Kad je Garcia s tjelohraniteljima nailazio, iskočili su iz kamiona i zapucali.</p><p>Na nadzornim snimkama vidi se kako se kamion ispriječio posred ceste, iz njega ispadaju teško naoružani napadači koji ispaljuju kišu metaka na blindirani SUV sa šefom policije.</p><p>Amerikanci smatraju da kartel Jalisco kontrolira dvije trećine tržišta droge u Sjedinjenim Američkim Državama. Američko ministarstvo pravosuđa opisalo je kartel kao jednu od pet najopasnijih zločinačkih organizacija na svijetu. Ponudili su 10 milijuna dolara vrijednu nagradu za vođu Jalisco New Generation kartela - <strong>Nemesia Oseguera Cervantesa</strong> poznatog pod pseudonimom „El Mencho“.</p>