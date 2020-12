Mlada Ruskinja preminula je na porodu, imala je koronu: Opaki virus uzeo joj je i roditelje...

SANKT PETERSBURG: Majka pozitivna na korona virus umrla je odmah nakon poroda svog prvorođenog sina. Nije ga uspjela ni držati u naručju. Prije toga umro joj je otac. A nakon njene smrti i majka

<p>Svetlana Soročinskaja iz Sankt Petersburga umrla je od posljedica korona virusa nedugo nakon što je rodila sina Kireya, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/world-news/mum-covid-death-bed-ventilator-23094924">Mirror</a>.</p><p>Ovo nije prva žrtva umrla od posljedica korone u njezinoj obitelji. Nekoliko dana prije njezine smrti, od posljedica virusa Covid-19 umro je njezin otac, a par dana nakon njezine smrti, virus je zahvatio i njezinu majku.</p><p>Novorođeni dječak jedini je preostali potomak ove obitelji.</p><p>Majka Svetlana rodila ga je dok je ležala u krevetu na respiratoru u Sankt Petersburgu u Rusiji.</p><p>Vjeruje se da se ova 36-godišnja majka zarazila korona virusom prilikom posjete njezinog 64-godišnjeg oca u bolnici u Sankt Petersburgu gdje se oporavljao od operacije srca.</p><p>U međuvremenu, otac je otpušten iz bolnice, a nekoliko dana kasnije otkriveno je da je zaražen korona virusom što je dovelo do njegove nenadane smrti.</p><p>Na svom Facebook profilu Svetlana je u čast svog oca napisala objavu:</p><p>- Moj voljeni tata...ti si bio najbolji, najljubazniji čovjek na svijetu, a život ti nije dopustio ni da upoznaš svog unuka. Zauvijek ćeš ostati u mom srcu. Volim te. </p><p>Nekoliko dana nakon očeve smrti, Svetlana je otišla u rodilište. Pri dolasku testirana je na Covid-19 test i rezultat je bio pozitivan. Zadržali su je u bolnici te je ubrzo rodila sina Kireya.</p><p>Nakon nekoliko sati potvrđeno je da je umrla.</p><p>Ista sudbina pratila je i njezinu majku. Nakon što je doznala da joj je kćer umrla, Svetlanina majka Vera počela je osjećati prve simptome korona virusa.</p><p>Uputila se u bolnicu kako bi se testirala na Covid-19 test i javila svom liječniku, no bolnica ju je odbila zbog neodostatka mjesta.</p><p>Deset dana kasnije 62-godišnja Vera umrla je od posljedica korona virusa.</p><p>Sin Kirey, koji je ime dobio po preminulom djedu, sada je ostao jedini potomak ove obitelji. Njegova majka Svetlana prije smrti poricala je svaki kontakt sa njegovim ocem te nije htjela otkriti njegov identitet, no identitet je ipak otkriven putem DNK uzroka.</p><p>Slijedom događaja, Larisa, Svetlanina rođakinja, ponudila se usvojiti i podizati dijete te je izjavila kako joj je prije smrti Svetlana rekla da bi voljela da ona odgaja malog Kireya.</p>