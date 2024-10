Mlađanov vjenčani kum: Srđan je najopasnija osoba i najgori monstrum i najveći prevarant

Srđan Mlađan iz najstrožeg zatvora u zemlji - onog u Lepoglavi- trebao bi izaći 2027. godine. Kada su ga u listopadu 2020. godine kao svjedoka doveli na sud u Varaždinu doslovno je na svakih pet metara u sudu i oko njega bio policajac. U sudnicu su ga, ruku i nogu vezanih lisičinama, uvela sedmorica pravosudnih policajaca.

U dokumentarcu RTL-a od dva dijela, koji se već može pogledati na platformi Voyo 'Srđan Mlađan - Rođeni ubojica', u kojoj Andrija Jarak i Dario Todorović otkrivaju nove detalje o čovjeku koji je ubio troje. Jedan od sugovornika bio im je i njegov vjenčani kum Željko Bjelić.

- Svako jutro ja se budim; jedem, spavam i idem na WC. Sve obavljam sa Srđanom Mlađanom u glavi. Nikad mi nije izaš'o iz glave. Srđan Mlađan je najopasnija osoba i najgori monstrum i najveći prevarant u mojem životu. Uspio me obmanuti. Spuštam mu kapu. Uspio je obmanuti čovjeka koji je uzeo brdo para - rekao je Željko Bjelić.

On je bio Mlađanov vjenčani kum. Upoznali su se u kaznionici u Lepoglavi u kojoj su obojica služila zatvorske kazne. Svoje su prijateljstvo potvrdili kumstvom, no idiličan odnos nije dugo potrajao. Zatvorsko vjenčanje Srđana Mlađana i Elije Molnar ujedno je obilježilo i početak kraja njihova prijateljstva. Danas je Bjelić na slobodi i u iskrenom je strahu od njegove osvete.

- Činio mi se kao normalna osoba. On stvarno lijepo zna razgovarati. On zna biti i kulturan i umiljat, sve ono što bi netko htio da mu se priča - to je Srđan Mlađan. Nismo se odvajali. Bili smo kao prst i nokat. Nerazdvojni - rekao je Željko.

No, u 'Dosjeu Jarak' otkrio je što se točno dogodilo i kada je sve za njih dvojicu krenulo nizbrdo. Također, razgovarajući s Andrijom Jarkom, u ruci je držao dijelove šokantnog dnevnika kojeg je pisao njegov bivši cimer.

Podsjećamo,u krvavom pohodu početkom 1998. godine Mlađan, tada maloljetni ubojica, ubio je života vršnjakinju Elizabetu Šubić i umirovljenika Petra Jančića. Nekoliko mjeseci kasnije je uhićen i osuđen za ubojstva, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi. Tijekom slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan 2002. godine izvršava pljačku banke, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, otima troje ljudi u njihovom stanu te izaziva opsadno stanje u Zagrebu.

Policajci i novinari koji su svjedočili i sudjelovali u predaji Srđana Mlađana u novim epizodama ‘Dosjea Jarak’ rekli su što je prethodilo, ali i uslijedilo nakon krvavog Mlađanovog pira.