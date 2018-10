Mladenci se posvađali zbog novaca, pa prekinuli svadbu

Glavna tema u Gradačacu ovih dana, koja će se po po svojoj prilici još godinama prepričavati, bio je skandal na vjenčanju 23-godišnjeg Edina Huseljića iz Gradačca i njegove izabranice Elde Mujčin iz Odžaka. Naime, svega nekoliko sati nakon što su izgovorili sudbonosno da, bračni par se posvađao zbog novaca.

Svadbena svečanost s oko tristotinjak uzvanika naprasno je prekinuta jer je između mladenaca došlo do žestokog okršaja.

Oko 23 sata, kako običaji nalažu, mladenka je išla od gosta do gosta i dijelila svatovima kavu, a oni su joj zauzvrat na pladanj ostavljali svadbeni poklon - novčanice.

Svađa zbog raspodjele

Na pladnju se skupila pozamašna svota novca i zabava se nastavila, sve dok nije krenula žestoka svađa između novopečenog para. Svima je ubrzo postalo jasno da se nešto kuha, ali nitko nije mogao pretpostaviti da je svađa krenula zbog raspodjele prikupljenog novca, piše Dnevni avaz.

- Mlada je zahtijevala da sav novac pripadne njoj, jer je ona dijelila kavu. Mladoženja takav prijedlog nije prihvatio, jer je podigao kredit da sredi kuću uoči ženidbe, a osim toga, on je navodno platio i troškove veselja ispred mladine kuće u Odžaku, kao i svadbe u Gradačcu - izjavio je jedan od gostiju.

Nakon svađe, mladoženja je ostao sjediti u suzama, a mladenka je nazvala majku i oko ponoći se vratila kući u Odžak.

Članovi obitelji Huseljić još su u šoku zbog svega.

- Mlada je uzela košaru s parama i pokušala pobjeći. Međutim, uspjeli smo vratiti pare, a ona je otišla. Njena mama i ona mislile su da i to uzmu i odnesu. Imamo svjedoke za ono što se dešavalo, a sve su zabilježile i kamere - izjavio je član obitelji Huseljić uz uvjet da ostane anoniman. Dodao je da su Edin i Elda prije vjenčanja bili u vezi svega nekoliko mjeseci.

Kakva je to ljubav?

Želimo samo da se zna istina, kako je sve bilo. Ne znamo je li ona uspjela uzeti nešto novca, jer nije bio prebrojan. Kada smo kasnije brojali, bilo je oko 5.500 maraka – kaže on.

Priču je potvrdio i nesretni mladoženja Edin.

- Moj obraz je čist. Mlad sam i mogu nastaviti sa životom, živ sam, zdrav. Što ja tu više mogu – kazao je Edin, koji je odmah otišao kod odvjetnika zbog pokretanja brakorazvodne parnice.

Do komentare odbjegle mladenke nije se moglo doći, no Elda je na svojem Facebook profilu ubrzo nakon nemilog događaja objavila pjesmu s naslovom: 'Jedno djubre obično' pjevačice Katarine Grujić, uz komentar: Jedno đubre obično sve do zvijezda dizala.

- Ovo još nisam čuo, a kamoli doživio, da pare s tacne posvađaju mladu i mladoženju i prije nego što je svadba završena. Pitam se kakva je to današnja ljubav. Pa zar njih dvoje nisu planirali zajednički život, djecu - komentirao je slučaj 78-godišnji mještanin Gradačca.