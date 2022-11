Mladi kao pokretači modernog turizma: 'Zrće treba brendirati kao inovativnu destinaciju'

Ove smo godine imali rekordnu sezonu sa šest posto više dolazaka i osam posto više noćenja u odnosu na 2019. godinu. Tako se Novalja ove sezone može pohvaliti brojkom od 280.000 dolazaka te generiranih 1.900.000 noćenja ostvarenih u komercijalnom smještaju, čime je 2022. postala referentna godina za buduće usporedbe ostvarenja turističkog prometa. Mi kao destinacija želimo unaprijediti party turizam i napraviti kvalitetnu nadogradnju istog na način da Zrće i party turizam brendiramo, očuvamo i zaštitimo i to uz podršku Hrvatske turističke zajednice, resornog ministarstva kao i tijela lokalne i županijske uprave.

Novalja kao destinacija mladih željnih zabave zaslužuje imati priznatu ulogu na turističkoj karti Hrvatske i svijeta. Modernom pristupu u organizaciji evenata, svjetski poznatim DJ imenima te visokokvalitetnom produkcijom utrli smo put ne samo destinaciji Novalje, već i mnogim drugim destinacijama koje se pronalaze u ovoj posebnoj turističkoj niši. Svjesni smo negativnih konotacija koje takav proizvod nosi sa sobom, no tu smo da ih rješavamo, te istovremeno ispravimo vrlo često pogrešno prikazanu sliku fenomena Zrće. Zajedno s Turističkom zajednicom Grada Novalje želimo dati kvalitetnu notu tom posebnom obliku turizma zahvaljujući inovativnom pristupu, podržavanjem i sudjelovanjem u stvaranju dodatnog turističkog sadržaja, istaknuo je gradonačelnik Novalje, Ivan Dabo u pozdravnom govoru na konferenciji Mladi kao pokretači modernog turizma koja se održala u Hotelu Olea u Novalji.

Prvu konferenciju o mladima organizirali su Grad Novalja i Turistička zajednica Grada Novalje, pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice. Suorganizator je marketinška agencija Bella Event.

„Daljnjim iskoracima u kvaliteti, Zrće će kao destinacija zasigurno davati bolje gospodarske i financijske efekte. Vrijeme je da demistificiramo priče o Zrću kako bi ovaj vid turizma za mlade bio konačno prepoznat, ali i priznat jer je Zrće, priznali mi to ili ne, perjanica europskog i svjetskog party turizma“, istaknuo je gradonačelnik Dabo na prvoj panel diskusiji „Turizam mladih – trendovi koji pomiču granice“ na kojoj su, uz gradonačelnika Dabu, sudjelovali: Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije i Povjerenica za demokraciju i demografiju, koja se u panel uključila iz Bruxellesa, Maja Vidović, načelnica Sektora za turističke zajednice u Ministarstvu turizma i sporta te doc. dr. sc., Katarina Miličević, s European Master in Tourism Management pri Sveučilištu u Ljubljani.

Maja Vidović iz Ministarstva turizma i sporta na panel diskusiji istaknula je da se nada da će se u Hrvatskoj promijeniti pristup prema mladim gostima. Udio mladih u dolascima u Hrvatsku 2021. bio je nešto veći od 27 posto i oni su naši važni gosti, koji su ostvarili 19,4 milijuna noćenja.

„Moramo napomenuti da je party turizam odlična stvar za Hrvatsku, a nekako svi kad kažemo party turizam, odmah pomislimo na Zrće. Zabava je svakako jedan od motiva njihova dolaska, no mladi su danas ekološki osviješteni i žele održive destinacije na kojima se osjećaju dobrodošlo što je u Novalji itekako slučaj.“, naglasila je Vidović.

Docentica Miličević gostima konferencije približila je glavna obilježja današnjih mladih turista. Istaknula je da mladi u Hrvatskoj rade sve isto što i druge ciljne skupine jer prvenstveno dolaze zbog ljetnog odmorišnog turizma.

“Mladi vole adrenalin i zabavu i sve su svjesniji sebe i destinacije u koju dolaze. Mladi danas troše znatno više na prehranu i ostale aktivnosti u destinaciji dok primjerice mlade obitelji s djecom troše više novca na smještaj. Mladi turisti iznimno su ekološki i društveno osviješteni, a vegetarijanstvo je postalo zapažen trend u toj dobnoj skupini, smatra doc. dr. sc. Miličević.

Na drugom panelu „Hrvatska kao destinacija mladih: Najbolji primjeri uspješnosti“ razgovarali su direktorica Turističke zajednice Grada Novalje, Marina Šćiran Rizner, osnivač Sonus festivala Dalibor Oliver Zjačić, voditeljica Odjela za globalni PR Hrvatske turističke zajednice, Lucijana Natalija Jerković, te direktorica Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Rujana Bušić Srpak, koja je govorila o svojim iskustvima u aktivnostima, koje turistička zajednica provodi u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao i u klasteru Slavonija.

„U posljednjih dvadesetak godina pozicionirali smo se kao svjetska destinacija ponajviše zahvaljujući klubovima i idejama njihovih vlasnika. No bez sinergije s gradom i lokalnom zajednicom, ne bi bilo moguće graditi Zrće kao party destinaciju, Marina Šćiran Rizner.

Dodala je da se zahvaljujući svim dionicima u turizmu i lokalnoj upravi krenulo u definiranje Zrća kao turističkog proizvoda odnosno vodeće party destinacije. Velika DJ imena ubrzo su dovela goste iz mnogih zemalja i krenulo je pozicioniranje Zrća kao jedinstvene party destinacije. Na to tragu treba biti usmjerena komunikacija o temu Zrća jer je ta plaža puno više od toga kakva je često prezentirana.

Osnivač Sonus festivala, Dalibor Oliver Zjačić istaknuo je da danas na Sonus festivalu imaju goste iz 82 zemlje, veći dio financija ulaže se u marketinške kampanje kako bi dostigla očekivajuća kvaliteta festivala. Naši gosti u Novalji žele ukupno iskustvo i doživljaj te vrijednost za novac, stoga moramo zajedno raditi kako bi nam se ti ljudi vratili, zaključio je Zjačić. Kakva je nacionalna strategija festivalskog turizma, govorila je voditeljica Globalnog PR-a HTZ-a, Lucijana Natalija Jerković. Mladi danas žele održivu i autentičnu destinaciju, uživaju u aktivnom, ali i party turizmu. Mladima se, kaže Jerković, obraćamo na društvenim mrežama, oni vole gastronomiju, prirodu i sve vrste aktivnosti.

Na trećem panelu „Mladi turisti – budućnost obiteljskog turizma“ gostovali su Client Service Director iz marketinške agencije Bruketa&Žinić, Maša Ivanov kao i direktor jednog od najvećih kampova u Hrvatskoj, Kampa Straško, Grga Kodrić.

Maša Ivanov naglasila je da je Generaciji Z bitno da je destinacija održiva, oni vole pet friendly odredišta, a najnovija istraživanja pokazuju da će sljedeće godine veliki trend generacije Z biti samostalno putovanje. Kroz drugačiji sadržaj, aktivni turizam i gastronomiju, a ne samo kroz klasični party turizam, možemo pridobiti sve više mladih u Novalju, smatra Ivanov.

Svoje dugogodišnje iskustvo u bavljenju turizmom podijelio je i direktor Kampa Straško, Grga Kodrić koji svoje poslovanje bazira na obiteljskom turizmu.

„Zbog Zrća u kampu Straško imamo veći priljev mladih gostiju. Što se tiče mladih obitelji, one žele aktivan odmor i kampovi nude upravo takvu vrstu odmora. Mlade obitelji žele puno aktivnosti, na čemu Novalja u posljednje vrijeme mnogo radi.“, rekao je direktor Kampa Straško, Kodrić. Na četvrtom panelu „Glazba i njen utjecaj na turizam“ gostovali su suvlasnik klubova Papaya, Aquarius i Nomad, Ivan Bušljeta, vlasnik klubova Kalypso i Tattva, Boris Šuljić, Martin Reitstätter, osnivač festivala Austria Goes Zrće i Bavaria Goes Zrće te osnivač Hideout festivala, Steven Allison.

„Primarni razlog našeg dolaska na Zrće bila je odlična organizacija na svim razinama u Novalji. Organizirati tako velik festival na toj razini u stranoj državi bez izvrsne infrastrukture i organizacije na terenu je avantura u koju se ne bi upustio niti jedan ozbiljan organizator festivala.“, naglasio je Allison. Bušljeta je naglasio da bez sinergije s lokalnom zajednicom, njihov uspjeh ne bi bio moguć, a budućnost festivala za nekoliko godina ipak vidi u Metaversumu, gdje će mladi turisti imati vrhunski i inovativan doživljaj party destinacije bez odlaska na najpoznatiju hrvatsku plažu Zrće. Vlasnik Kalypsa i hotela Boškinac Šuljić fokus je stavio na poboljšanje gastronomske ponude u Novalji, kako bi privukli mlade turiste veće platežne moći. Svi panelisti na kraju konferencije složili su se da Zrće treba ostati dominantan brend party destinacije koja treba njegovati inovativan sadržaj kako bi svake godine privlačila sve veći broj mladih turista, koji će se u Hrvatsku vratiti s obiteljima.

Novalja je ove godine premašila dosad rekordnu 2019. godinu, a ostvaren je i rast noćenja domaćih gostiju od 14%, dok su strani gosti imali 9 % više noćenja nego li prije tri godine. Najviše gostiju u Novalju tradicionalno dolazi iz Njemačke, njih više od 75.000, slijede Slovenci s 39.849 gostiju, dok su na trećem mjestu Talijani, kojih je ove godine stiglo više od 41.000. Rezultate ove rekordne sezone predstavili su gradonačelnik Novalje Ivan Dabo i direktorica Turističke zajednice Grada Novalje, Marina Šćiran Rizner.

