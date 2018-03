Mladi lav na čelu misteriozne superbogate bankarske obitelji

Ne zna se koliko su bogati jer oduvijek su bili tajanstveni. Za neke su oni financijski magovi, za neke su zlotvori, ali moćna dinastija Rothschild, bankarska plemićka obitelj, jedna je od najutjecajnijih financijskih dinastija na svijetu uz koju se godinama vežu brojne teorije zavjere.

Sad je došlo do smjene na čelu ovih moćnih bankara. Mladi i ambiciozni Alexandre de Rothschild naslijedit će svog oca Davida, aktualnog čelnika grupacije Rothschild&Co, francuskog ogranka obitelji Rothschild. On odlazi i predaje 'vladavinu' svom sinu jedincu, 'utjelovljenju ' sedme generacije obitelji.

U lipnju ove godine prepustit će mu poslove. To malo koga iznenađuje jer se Alexandre već godinama priprema za tu ulogu. Počeo je raditi u obiteljskoj financijskog grupaciji još 2008. godine, a trenutačno je na funkciji izvršnog direktora.

Foto: screenshot/Youtube David Rothschild

Investicijska banka se vodi kao financijsko holding društvo koje pokriva investicijsko bankarstvo, korporativno bankarstvo, privatni kapital, upravljanje imovinom i privatno bankarstvo. Tvrtka navodno zapošljava oko 2.800 ljudi u 40 zemalja.

Otac svog nasljednika Alexandra nije na ništa tjerao, da mu je otvorene ruke, mogao je birati što želi u životu. Govorio mu je čak 'Ako želiš igrati tenis, to radi', ali se to nije dogodilo. Mladi Rothschild odlučio je raditi ono što su radile generacije prije njega. Baviti se financijama i to u najvećoj svjetskoj banci u privatnom vlasništvu.

Foto: Keystone Pictures USA David Rothschild i supruga, talijanska plemkinja, na vjenčanju 1974. Osim sina Alexandra u braku su dobili tri kćeri.

Otac je zadovoljan jer stvari napreduju onako kako je i zamislio. Njegov jedinac koji je nakon završenog fakulteta iskustvo stjecao u investicijskim bankama u Londonu i New Yorku sad će ga naslijediti. O njemu nema puno informacija osim što je od 2009. oženjen Olivijom Bordeaux-Groult.

Istinu o njima je nemoguće doznati

A tko su uopće ti tajanstveni basnoslovno bogati Rothschildi, dinastija koja već 200 godina fascinira povjesničare, financijske stručnjake ali i teoretičare zavjere?

'U Europi postoji samo jedna sila a to je Rothschild', napisao je još 1841. jedan francuski novinar.

Povjesničar Paul Johnson napisao je svojevremeno:

- Rothschildovi su neuhvatljivi. Ne postoji knjiga o njima koja bi u isto vrijeme otkrivala činjenice i bila točna. O njima su napisane gluposti koje bi mogle ispuniti knjižice. Žena koja je planirala napisati knjigu pod naslovom 'Laži o Rothschildovima' odustala je od toga, tvrdeći da je bilo relativno lako uočiti laži ali se pokazalo nemogućim otkriti istinu.

Foto: screenshot/YouTube

Naime, Rothschildi su svoj privatni život uvijek držali u tajnosti što je javnosti oduvijek raspirivalo maštu i davalo prostora za spekulacije o njihovom životu unutar njihova "četiri zida".

Jedina činjenica koju većina ljudi zna o ovoj obitelji je da su užasno bogati. No, postoje neke interesantne činjenice o ovoj obitelji. One uključuju sve: od tajnih društava, ratova, i svega ostalog što možete očekivati od jedne superbogate i moćne obitelji.

Sinove je strateški rasporedio

Osnivač obitelji Mayer Amschel Rothschild rođen još u 18.stoljeću u Frankfurtu i trebao je postati rabin. Tako su planirali njegovi roditelji no kad su oni nenadano umrli on je prekinuo školovanje i prihvatio se obiteljskog bankarskog posla. Sposoban i spretan postao je dvorski bankar grofa Wilhelma I. vladara Kneževine Hessen-Kassel te je shvatio da će mu posao s ostalim vladarskim kućama puno bolje ići, ako svoje sinove uputi u zemlje s kojima namjerava poslovati.

Mayer i njegov najstariji sin - Amschel Mayer ostali su u Frankfurtu voditi posao. Nathan Mayer osnovao je podružnicu u Londonu 1804., a njegov brat Jakob Mayer pokrenuo je posao u Parizu 1811. Salomon i Carl Mayer pokrenuli su biznis u Beču i Napulju 1820.godine.

Foto: Profimedia Braća Rothschild

Tako su Rothschildi postali već početkom 19. stoljeća multinacionalna bankarska kuća.

Mayeru i sinovima dobro su došli ratovi i to Francuski revolucionarni i napoleonski ratovi u razdoblju 1792 - 1815. koji su ispali sjajna prilika za bogaćenje. Prilagodili su se svemu.

Kupovali su državne obveznice, osiguravali dionička društava i trgovali dionicama industrijskih poduzeća. Uspješno smo se prilagodili industrijskoj revoluciji i sudjelovali su u ekonomskom rastu po cijeloj Europi. Ulagali su u željeznice, ugljen, čeličane i metalurgiju...

Tadašnje novine opisale su ih: "Savjetnici i financijaši kraljeva Europe i republičkih šefova Amerike".

Financirali su većinu ratova

S obzirom da navodno Rothschildovi kontroliraju pola novca na svijetu, oni su bili ti koji su financirali većinu ratova koji su se dogodili u zadnjih 200 godina. Od spomenutih Napoleonovih ratova pa do Svjetskih ratova 20. stoljeća. Posuđivali su novac vladama zemalja, pa su tako i postali i ostali najmoćnija obitelj u povijesti svijeta.

Na kraju svakog rata, počeli su zarađivati ogromne svote novca jer su se tada počeli vraćati krediti, a zemljama je trebalo još novca kako bi se nakon rata obnovile, što je za obitelj značilo još više kredita i još više novca. Kako je većina banaka je tijekom rata uništena, pa su se vlade mogle obratiti jedino Rothschildovima. Možda je to razlog zašto se smatra da su bili iznad zakona u većini zemalja.

Foto: Keystone Pictures USA Guy De Rothschild, Davidov otac i Alexandrov djed

Ženili se međusobno

Da novac ne 'iscuri' iz obitelji odlučili su riješiti ženidbom unutar velike obitelji. Meyer je postavio cijelu lozu na način da su ženske pripadnice obitelji Rothschild bile vrlo ograničene s mogućnostima sklapanja braka kada je u pitanju dobivanje nasljedstva. Ako su htjele dobiti svoj novac morale su se udati za svoje rođake.

Kako im je raslo bogatstvo, tako je rastao i njihov društveni položaj. Svih pet Mayerovih sinova dobili su plemićku titulu baruna Austrijskog Carstva, a njegov praunuk Nathan Mayer bio je prvi Židov koji je ušao u Britanski parlament. Njegov pak sin, Lionel Walter Rothschild, bio je prvi Židov koji je dobio titulu britanskoga baruna. Glava britanske obiteljske grane oduvijek se smatrao neformalnim liderom britanskih Židova.

Neki od njih su bili vrlo gladni moći poput Amschela Rothschild koji je navodno jednom rekao:

"Dajte mi kontrolu nad ekonomijom zemlje i baš me briga tko joj pravi zakone."

Obitelj Rothschild čije je moto 'harmonija, integritet, industrija' imala je glavnu riječ vezanu za cijenu zlata još 1919. godine, kada se pet vodećih trgovaca u industriji sastajalo dva puta dnevno kako bi određivali cijenu. U tom razdoblju od 1919. godine do 2004. godine sastanci su se održavali svakoga dana u uredima Nathana Mayera Rothschilda. Iz biznisa sa zlatom povukli su se 2004.

Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

Najpoznatiji britanski Rothschild je bankar lord Jacob Rothschild (81) koji je prošle godine u intervjuu za 'Times of Israel' priznao da je njegova obitelj bila ‘ključna’ u stvaranju države Izrael.

Rothschildovi su bez sumnje, najbogatija obitelj u povijesti. Čudno je što se nitko iz obitelji ne pojavljuje na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi, ali to ne znači da i dalje nisu najbogatiji. Obitelj tvrdi da je njihovo neto bogatstvo oko 350 milijardi dolara no postoje mnogi koji procjenjuju da imaju jedan trilijun dolara neto vrijednosti.