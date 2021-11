Trenirali smo u šatoru, a osvojili smo 21 medalju na Državnom gimnastičkom natjecanju u Osijeku. Presretni smo.

Rekla nam je to Gordana Žugaj Jambrović, tajnica i trenerica u Gimnastičkom klubu Petrinja, koja nije mogla sakriti oduševljenje velikim uspjehom svojih mališana na državnom natjecanju.

Njhov je klub u potresu prošle godine ostao bez dvorane.

- Iako smo u šatoru, ne žalimo se. Dobili smo sprave i opremu iz donacija iz Nizozemske, ali imamo i velikih problema. U šatoru je sad vrlo hladno, teško je trenirati jer se stvara kondenzacija, koja nam uništava stručnjače i drugu opremu. Najlošije je to što kod vlage nastaju gljivice, a to može biti i opasno. Ali unatoč tomu, uspjeli smo plasirati se na državno natjecanje, i to ne samo plasirati se nego osvojiti 21 medalju. To je zaista fantastično, a jedna nam je ekipa završila u samoizolaciji, inače bi bilo mnogo više medalja - u dahu nam govori Gordana i ističe važnost sporta za djecu.

- Među prvima smo u Petrinji otvorili klub, i to već 15. ožujka ove godine, kad nam je Olimpijski odbor osigurao šator. Djeca su bila oduševljena, ovo im mnogo znači. Na početku su nam govorili da je dobro da treniraju u šatoru jer se on ne može urušiti od potresa. Imali su velike traume, a najlošije je što se tlo na Baniji ne prestaje tresti, pa ne možete ni zaboraviti taj potres - dodaje Gordana i napominje kako u njihovu klubu trenira čak 200 djece.

'Treba nam grijanje'

- Iz Petrinje nam dolazi 150 djece, a 50 iz Hrvatske Kostajnice. Od dobnih skupina imamo od 3 godine, koliko ima najmlađi, pa do 27 godina. Među njima su i mnogi hrvatski reprezentativci, zato je i prijeko potrebno osigurati nam uvjete za rad. Djeci ovo zaista mnogo znači, svi dolaze na treninge, vrlo malo ih je odustalo, a ako je netko i odustao, to je zato što su se morali preseliti izvan Petrinje. Sad nam je najvažnije da dobijemo grijanje u šatoru jer idu hladniji dani. Ne očajavamo, nadam se da ćemo uspjeti sve to srediti i nastaviti raditi punom parom, a očekujemo i da se sagradi dvorana kako bismo se vratili koliko-toliko normalnim uvjetima. Život se mora nastaviti, a najbolje će to napraviti mladi, u koje moramo ulagati, a sport je jedan od najboljih načina - kaže Gordana.

'Treniramo na utakmicama'

U Petrinji s treninzima muku muče i ostali klubovi, a među njima je i Rukometni klub Petrinja. Oni zbog nedostatka prostora moraju trenirati na otvorenom.

- U Petrinji se trenutno može trenirati samo u dvorani 2. osnovne škole, ali ona je u gabaritima košarkaškog terena, koji je manji od rukometnog, pa se ne može napraviti kvalitetan trening, posebice jer ne možemo igrati s krilima zbog premalog terena. Kako se onda pripremiti za utakmicu?! Zato i moramo trenirati vani, ali sad je vrijeme mnogo hladnije, pa ni to nije rješenje. Jedini pravi trening imamo kad igramo utakmice - kaže nam tajnik RK Petrinje Slaven Kadečka te dodaje da nitko ne želi napustiti klub.

- Dobili smo stari teren koji smo uz pomoć donacija uredili i stavili mu podlogu. Sad nam je u cilju napraviti balon na tom terenu kako bismo mogli normalno trenirati. Sve to uz pomoć donacija dobrih ljudi. Cilj nam je to završiti do 15. prosinca i siguran sam da ćemo uspjeti, pa da ne moramo više odlaziti trenirati u Jabukovac ili Glinu. U našem klubu imamo šest starosnih kategorija, svi su željni igre i treninga, to im je ispušni ventil, a u ovoj kaotičnoj situaciji i bijeg od velikih problema koje imamo nakon potresa. No mi nećemo odustati, idemo do kraja jer se vrijedi boriti, pogotovo za mlade. Zato smo i odmah nakon potresa krenuli s treninzima, nismo htjeli da prevlada depresija - zaključuje Slaven.