Mladi u Gunji ljudima na granici dijelili kavu i čaj: 'Bilo je i puno djece, oni su nam dali čokolade'

Ideja je došla dok smo gledali na portalima velike gužve na granici. Htjeli smo pomoći ljudima koji satima čekaju da stignu doma za blagdane i praznike. Među njima je bilo i puno djece te nam je palo na pamet da pripremimo kave, čajeve, fritule, a za najmlađe bombone. Jako su se razveselili, rekla nam je Iva Lukić, članica Udruge mladih u Gunji, koji su inicijatori ove akcije.

- S akcijom smo krenuli u nedjelju oko 23 sata, a na cesti smo bili do nekih 3 ujutro. Nije nam bilo teško, unatoč hladnom vremenu. Ljudima je to puno značilo te su nam htjeli platiti, ali mi nismo dali. To smo napravili od srca u ovim blagdanskim vremenima. Mnogi su nam zato davali čokolade kao poklone. Bila je to lijepa atmosfera jer ljudi koji se ne poznaju su se zbližili na ovakav način - govori nam Iva.

Akciju darivanja pripremaju i za danas, ali, kaže nam, bit će više toga.

- U akciju se žele uključiti i naše mame koje će pripremiti i neka peciva. Božić ide, umjesto radosti i veselja ovih dana su tmurni i tužni dani u Hrvatskoj, trebamo stati jedni uz druge u bilo kakvoj situaciji. Sve dok je topla riječ, ljubav i dobro djelo u pitanju, nije bitna ni vjera, nacija ili boja kože... Ljudi su umorni, neispavani i tužni... Svi jedva čekaju stići u svoj topli dom - poručila je Iva.

Zbog svega iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da se moraju pripremiti na gužve, osobito u blizini graničnih prijelaza i prometnih čvorišta. Najveće zastoje trenutno zabilježene su na autocesti A3 Bregana-Lipovac, gdje je na smjeru prema istoku kolona duga čak 18 kilometara, osobito kod GP Bajakovo u smjeru Republike Srbije.

Za sve skupine vozila trenutno su otvorene sljedeće prometnice: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Stara cesta kroz Gorski kotar (DC3), državna cesta DC1 Karlovac-Gračac-Knin-Split (s obilaskom zone radova kod Knina), Krčki most, Paški most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

- Svi vozači se prije polaska moraju informirati o trenutnim uvjetima na cestama putem internetskih stranica ili aplikacija, koje donose informacije u stvarnom vremenu o eventualnim zatvaranjima ili otvaranjima pojedinih cesta ili objekata, ovisno o odlukama nadležnih cestarskih službi. Također, provjerite meteorološke uvjete na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda - navode iz HAK-a.