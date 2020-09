Mladić (17) poginuo u sudaru: Motociklom se vraćao iz škole

Kako su ispričali svjedoci, čuli su jak udarac i vidjeli mladića u teškom stanju. Za par minuta umro im je pred očima. Sudario se s autom koji je skretao u lijevo dok se on vraćao kući iz škole

<p>Nešto prije 13 sati u Josipovcu kod Osijeka došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginuo 17-godišnji mladić.</p><p>Kako se doznaje, on se na putu iz škole motociklom vozio prema kući i kretao se u smjeru Josipovca Ulicom Nova Dalmacija. Na njega je tada naletio Chevrolet osječkih registracija kojim je upravljao muškarac (30). On je skretao u lijevo te je bočno udario u motocikl.</p><p>- Još je desetak metara krivudao po cesti i pokušao održati ravnotežu, uletio je u kanal i udario glavom u betonski rub kanala - rekli su nam svjedoci koji su bili u blizini.</p><p>Na početku kanala vidi se i kaciga koju je motociklist nosio.</p><p>Kako su ispričali okupljeni ljudi, čuli su udarac i izletjeli preko ceste kako bi vidjeli je li vozač živ i pokušali mu pomoći. Ispričali su da je bio u jako teškom stanju i da im je u roku nekoliko minuta umro pred očima.</p><p>Očevid su obavili osječki Općinski državni odvjetnik, uz asistenciju očevidne ekipe osječko-baranjske policije, a tijekom očevida promet je na tom dijelu ceste bio obustavljen, navodi policija.</p>