Mladić (18) skočio u bazen na glavu, slomio vratni kralježak i zadobio posjekotinu od 30 cm

Mladić se teško ozlijedio u Termama Tuhelj u nedjelju. O svemu se oglasila i PU krapinsko-zagorska.

- U nedjelju, 21. srpnja, oko 10:35 sati dogodila na bazenima Termi Tuhelj, a u kojoj je 18-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede. Naime, 18-godišnjak je došao do ruba bazena uz vidljivo postavljenu tablu ‘Zabranjeno skakanje u bazen’ i oznakom dubinom vode od 0,90 metara, skočio u plitki dio bazena te glavom udario u dno bazena. Vozilom Hitne medicinske pomoći 18-godišnjak je prevezen u Opću bolnicu Zabok gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, a potom u kliniku za traumatologiju ‘Sestre milosrdnice’ u Zagrebu na daljnje liječenje - stoji u policijskom izvješću.

- Skočio je u bazen, no nije glavom udario u dno bazena, već u mjesta za sjedenje unutar bazena jer ih nije vidio - kaže majka nastradalog mladića za zagorje-international. Kaže kako ta sjedala nisu dovoljno dobro vidljiva. Mladić je zaradio posjekotinu na glavi u dužini od 30 centimetara i slomljen vratni kralježak koji će zahtijevati operaciju. No, osim toga što je izrazito ljuta na to što su spomenuti nasloni loše označeni, kaže kako nikoga nije bilo tko bi joj mogao pomoći.

Iz Termi Tuhelj također su se oglasili o nesreći.

- Suosjećamo s obitelji mladića i ozlijeđenim ovog nemilog događaja. Moramo istaknuti kako je riječ o nesretnom slučaju koji se dogodio 21. 7. 2024. u 10:35 h na bazenima Vodenog planeta gdje je mladić skočio na glavu u vanjski rekreacijski bazen s rijekom te pritom ozlijedio glavu u predjelu čela. U trenutku nesreće, na bazenima u smjeni imali smo osam spasioca te u je u funkciji bilo i osam bazena. Sigurnost na bazenima kao i adekvatno upravljanje higijenskim uvjetima iznimno nam je važno te se pridržavamo svih pravilnika i zakona o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima koji su propisani za bazenska kupališta od strane Ministarstva zdravlja. - navode.

