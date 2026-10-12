Mladić (27) poginuo na Korčuli

Mladić (27) poginuo je u prometnoj nesreći do koje je došlo sinoć oko 21.20 sati na državnoj cesti D-118 na području Vele Luke. Prema informacijama dubrovačko-neretvanske policije, motociklist dubrovačkih tablica kretao se iz smjera Vele Luke prema Blatu. Izlaskom iz lijevog nepreglednog zavoja, zbog neprilagođene brzine prešao je na suprotnu stranu kolnika i udario u prednji dio automobila dubrovačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 46-godišnjak.

Od siline udarca motociklist je pao na kolnik i preminuo na mjestu nesreće. Vozač automobila pritom je lakše ozlijeđen.

Zbog očevida promet na toj dionici državne ceste bio je u potpunosti zatvoren do 1.30 sati.

Tijelo preminulog motociklista prevezeno je na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će biti obavljena obdukcija.