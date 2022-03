Mladić (28) podmetnuo požar u podzemnoj garaži u Zagrebu

Kriminalističkom istragom je utvrđeno da je 28-godišnjak 18. ožujka, oko 6 sati u Ulici Medpotoki na Črnomercu, ušao u podzemnu garažu i otvorenim plamenom zapalio naslaganu hrpu raznog namještaja i ostalih predmeta.

Nakon toga se udaljio i iz daljine promatrao požar. Uslijed požara zapalio se osobni automobil Volkswagen Golf, došlo je do topljenja instalacija unutar garaže i do čađenja zidova, vrata i prozora, priopćeno je iz Policijske uprave zagrebačke. Nakon što je namjerno izazvao požar u podzemnoj garaži, 28-godišnjak je otišao do obližnje Bolničke ceste, gdje je također otvorenim plamenom zapalio kontejnere za papir i plastiku. Ne osvrćući se, otišao je do obližnje autobusne stanice, od kuda je ispijajući pivo promatrao goruće kontejnere, navela je policija. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu zbog 'dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom', predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu, dodaju iz PU zagrebačke.