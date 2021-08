Mladen Kranjčec (31) iz Ivanić Grada koji je prije pet godina preselio u Njemačku ubijen je prošlog tjedna u Pforzheimu.

Policija navodi da je njegovo tijelo pronašla na klupici te navode da je on bio žrtva nasilja. Okolnosti njegove smrti još se rasvjetljavaju, a policija moli i za pomoć kako bi pronašli počinitelje.

- Kad je telefon zazvonio, osjetila sam neku nelagodu. Muškarac s druge strane, za kojeg se kasnije ispostavilo da je prevoditelj s njemačkog jezika za policiju, pitao me imam li koga u Njemačkoj. Rekla sam da imam sina. Zatim me pitao kako se sin zove, a kad sam rekla Mladen i da će mu rođendan biti 6. listopada, kada će navršiti 32 godine, čovjek me upitao imam li i sina Gorana. Odgovorila sam potvrdno. Nastao je muk, nakon čega je taj čovjek kazao: 'Gospođo, vaš sin Mladen je ubijen'. Ispao mi je mobitel iz ruke, izletjela sam na dvorište, rastrčala se, nisam znala gdje da udarim glavom od užasa - ispričala je za Jutarnji njegova majka Ankica.

Prepričala je da su joj rekli kako je mladić upao u loše društvo. Kaže i da je tamo našao djevojku te da joj je sin rekao kako su se zaručili, ali da nju nikad nije vidjela. Sina je posljednji put vidjela prije pet godina kad je i otišao iz države.

Dok policija istražuje smrt, lokalni mediji pišu da su kamere navodno snimile više ljudi koji su pobjegli s mjesta zločina te da je mladić navodno ubijen granom.