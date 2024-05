Mladić iz 'šlep bande' s drugim partnerom ukrao još 17 auta: Prodavali su ih u staro željezo

Mladić (22), kojega je zagrebačka policija uhvatila početkom travnja dok je zajedno s 27-godišnjakom krao BMW talijanskih registracija u Novom Zagrebu, osumnjičen je za još 17 krađa s drugim partnerom, 56-godišnjakom. Riječ je tzv. šlep bandi, kako su u medijima prozvali lopove jer su krali aute uz pomoć vozila za vuču, a zatim ih prodavali u staro željezo.

Tako policija 22-godišnjaka i 56-godišnjaka sumnjiči da su od studenog 2023. do travnja 2024. u 15 navrata, na području Dubrave, Maksimira, Novog Zagreba i Dugog Sela, dolazili na javna parkirališta te, na zasad nepoznati način, otuđili osobne automobile Renault, Rover, Opel, VW, Peugeot, Ford, Škoda, Mercedes, Alfa Romeo te Hyundai bez registarskih oznaka.

Automobile su skladištili na još neutvrđenoj adresi te ih kasnije prodavali poduzeću koje se bavi reciklažom na području zapadnog dijela grada.





- Također, sumnja se da su osumnjičeni u dva navrata i to od 11. do 15. siječnja te 1. travnja 2024. godine, koristeći vučno vozilo namijenjeno za prijevoz automobila, za sada nepoznatih registarskih oznaka otuđili dva automobila na području Maksimira i to u siječnju BMW bez registarskih oznaka te u travnju Renault Lagunu. Uz pomoć sajle podigli su ih na to vozilo te se odvezli u nepoznatom smjeru. Oba navedena vozila su zatim prodali poduzeću koje se bavi reciklažom na području Jankomira - priopćila je policija.

Kaznenim djelima vlasnicima su načinili štetu u iznosu oko 25.600 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene su u zakonskom roku predali pritvorskom nadzorniku.

Foto: PU zagrebačka

Podsjetimo, kriminalističko istraživanje tzv. "šlep bande" započelo je 1. travnja nakon što, kako smo naveli, policajci u Balokovićevoj ulici uhitili 22-godišnjaka i 27-godišnjaka prilikom krađe BMW.

Povezali su ih s ukupno sedam krađa i jednim pokušajem krađe.



Sumnjaju da je dvojac od 7. siječnja do 23. veljače 2024., u pet navrata i to po danu, na području Maksimira i Novog Zagreba, dolazio na javna parkirališta. Koristeći vučno vozilo na njega su utovarili automobile Hondu, BMW, Mitsubishi, Audi i Škodu bez registarskih oznaka koje su zatim skladištili na neutvrđenoj adresi te ih kasnije prodavali poduzeću koje se bavi reciklažom na području Jankomira.



U dva navrata, i to 3. ožujka te 1. travnja 2024., sumnja policija, koristeći vučno vozilo odšlepali su Peugeot i Škodu zagrebačkih registracija na području Novog Zagreba te Opel bez registarskih oznaka na području Maksimira.

Zatim su 1. travnja na parkiralištu u Balokovićevoj ulici pokušali otuđiti BMW talijanskih registarskih oznaka koristeći vučno vozilo Peugeot zagrebačkih registracija, ali su ih spriječili policijski službenici te su uhićeni.

Ukupna šteta tad je iznosila oko 12.700 eura.