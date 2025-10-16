Mladić s nožem došao Šeksu na vrata....Od lipnja je na slobodi, a sad su i potvrdili optužnicu

Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv 25-godišnjeg bivšeg studenta s područja Zagreba, koji je krajem prošle godine navodno planirao napasti premijera Andreja Plenkovića na Markovu trgu, no odustao je od toga i krenuo prema stanu Vladimira Šeksa. Tereti ga se za kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, prema članku 103. u vezi s člankom 97. Kaznenog zakona, piše Jutarnji list.

Prema optužnici, mladić je u prosincu prošle godine nabavio preklopni nož duljine 20 centimetara s natpisom Elite Force s namjerom da napadne premijera. Od napada je, međutim, odustao zbog policijskog osiguranja na Markovu trgu, nakon čega je otišao do stana bivšeg predsjednika Sabora Vladimira Šeksa, kojemu je također namjeravao nauditi, ali se i tada predomislio.

Muškarac je uhićen nakon što se sam prijavio policiji i ispričao što je planirao. Prema dostupnim informacijama, boluje od psihoze te je zbog toga tri mjeseca proveo u zdravstvenoj ustanovi, nakon čega mu je određen istražni zatvor.

Od sredine lipnja nalazi se na slobodi jer mu je, unatoč žalbi Županijskog državnog odvjetništva, pritvor ukinut. Potvrdom optužnice sud je otvorio put za početak suđenja u ovom neobičnom slučaju koji je izazvao veliku pozornost javnosti.