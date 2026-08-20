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OKOMILI SE

Mladići kod Ozlja tri puta su krali dijelove s istog traktora

Piše Ivan Hruškovec,
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Mladići kod Ozlja tri puta su krali dijelove s istog traktora
Ilustracija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Tijekom pretrage kod jednog od osumnjičenih policija je pronašla sve ranije otuđene predmete, koji su potom vraćeni vlasniku.

Policijski službenici Policijske postaje Ozalj dovršili su istragu nad dvojicom 19-godišnjaka koje sumnjiče za krađu, tešku krađu i pokušaj krađe na štetu 26-godišnjaka. Prema navodima policije, mladići su u više navrata dolazili do traktora parkiranog na otvorenom prostoru na području Ozlja.

Prvi put, 11. kolovoza, s traktora su navodno otuđili pojedine dijelove, a potom razbili staklo na kabini, provalili u unutrašnjost i ukrali sjedalo. Nekoliko dana kasnije, 14. kolovoza, vratili su se na isto mjesto te s traktora otuđili i priključak.

Na mjesto su ponovno došli 16. kolovoza, kada su, kako sumnja policija, ponovno namjeravali nešto ukrasti. Međutim, uočio ih je 26-godišnji vlasnik traktora, nakon čega su se udaljili ne otuđivši ništa.

Ukupna materijalna šteta procijenjena je na 1400 eura.

Tijekom pretrage kod jednog od osumnjičenih policija je pronašla sve ranije otuđene predmete, koji su potom vraćeni vlasniku.

Protiv dvojice 19-godišnjaka Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu bit će podneseno posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave.

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