Mladu policajku šef je dirao i nudio joj seks; sud ga je pustio

Bio je početak 2016. godine. Noć s 22. na 23 veljače. Nekoliko policijskih patrola čuvalo je granicu između Srbije i Hrvatske. Izbjeglice su tuda stalno prolazile. Dok su se tijekom noći nalazili na jednom od nadzornih punktova, mladu policajku njezin je šef seksualno uznemiravao. Upucavao joj se, dirao ju, pokušao ju poljubiti iako se opirala. Nudio joj spolni odnos, piše Telegram, portal koji je došao u posjed sudske presude u kojoj stoji da je muškarac koji je seksualno uznemiravao kolegicu na kraju pušten bez ikakvih posljedica.

Naime, sud je utvrdio da je zlostavljanja zaista bilo te da policajka govori istinu, no sud je zaključio kako se uznemiravanje dogodilo samo jednom, te zbog toga, prema odredbama Kaznenog suda nije kažnjivo. Da bi bilo kažnjivo, moralo se - ponoviti.

Taj je policajac u međuvremenu umirovljen, a zlostavljana policajka još radi u policiji. Razočarana sudskim ishodom, odustala je od žalbe i daljnjeg kaznenog progona svojeg kolege.

- I tužiteljstvo je najprije odbacilo njezinu kaznenu prijavu protiv policajca pa je sama podnijela optužnicu koju je sud na kraju potvrdio. Ipak u konačnici je donijeta oslobađajuća presuda što ju je obeshrabrilo. Zato nije ulagala žalbu na nepravomoćnu presudu. Cijeli slučaj do sada je držan u tajnosti, navodi Telegram u ovoj zaista mučnoj priči.

U veljači te 2016. godine, policajka je poslana na ispomoć u zaštiti granice. No, njen joj je šef naredio da ostane s njim, kako je ostali policajci, rekao joj je, ne bi napastovali.

Cijelu ju noć nagovarao na spolni odnos

- Kad smo ostali sami u automobilu pitao me da li mi se jedan kolega upucavao i jesam li s njim imala spolni odnos tijekom ophodnje. Nastavio je pričati o prevarama. Pokušala sam ga ignorirati, pa sam se zagledala u mobitel. No, on nije prestajao. Uporno je želio pričati o temama vezanima za seks. U jednom trenutku mi je rekao da bi bilo dobro da radim, dobivam dnevnicu i j…. se u isto vrijeme, rekla je policajka na sudu.

- Spustio je tada svoje sjedalo u ležeći položaj. Tražio je da ja učinim isto. Pojačao je grijanje u automobilu i rekao mi da skinem jaknu ako mi je vruće. Nagnuo se prema meni i dirao me po lijevoj nozi, po bedru. Hvatao me za koljeno i pričao mi da je bivši specijalac. Stalno sam micala njegove ruke i tražila ga da prestane. No, on me uhvatio za bradu i pokušao me poljubiti. Ponovno sam mu rekla da prestane. On je uzvratio da ima vremena do šest sati ujutro. Naglasio je da je uporan i da dobije sve što želi. Kada nisam više znala kako da se obranim izašla sam iz auta. Bila sam vani desetak minuta. Onda je i on izišao i rekao mi da se vratim unutra i da će me prestati dirati.

Policajka se vratila u auto te jaknom zaštitila koljena. Šef je nakratko zaspao.

- Kada se probudio izašao je van mokriti. Po povratku mi je rekao da sam mu mogla pomoći u pišanju. I ponovno me počeo nagovarati na seks. Stalno je ponavljao da još imam vremena predomisliti se. Čuli smo na vezi da kolege hvataju migrante, no on mi je rekao da im nas dvoje ne trebamo pomagati i da ostanemo u automobilu.

- Govorio je kako on redovito vara ženu i da su njemu sve žene lijepe. Rekao je i kako ga zanima je li p…. uska ili široka, te kako bi moje sise stajale u njegovoj ruci. Tvrdio je kako je uvjeren da i meni fali seks dok sam na terenu, kao i da ću se pokajati ako ne budem imala spolni odnos s njim. Ispitivao me o veličini grudnjaka, govorio da mu se sviđa moja boja kose i očiju. Tražio me da mu pokažem svoje tijelo. To je potrajalo sve do šest sati ujutro, posvjedočila je policajka.

Imala je podršku zapovjednika

Kad su kasnije sreli kolege, pohotni šef im je dao naslutiti da se između njega i mlade policajke 'nešto dogodilo'. Ona je pak po povratku u postaju sve prijavila neposrednom rukovoditelju s kojim je o zlostavljanju obavijestila nadležne policijske službenike. Sve je rekla i svojoj obitelji.

- Nije mi jasno kako je do ovoga došlo. Da ranije sam s tim kolegom ugodno komunicirala. Nisam isprva mislila ništa prijavljivati jer mi je bilo žao njegove djece, ali sam ipak to učinila nakon što su mi zapovjednici dali podršku. Osjećala sam se stvarno jako loše, poniženo i uvrijeđeno, rekla je policajka na sudu.

Jedan od policajaca koji je te večeri također bio na terenu, svjedočio je na sudu kako je naknadno čuo što se kolegici dogodilo. Kad ju je pitao je li to istina, ona mu je sve potvrdila. I rukovoditelj ove policijske službenice potvrdio je kako je došlo do podnošenja kaznene prijave za spolno uznemiravanje, navodi Telegram.

Prijavljeni policajac sve je, dakako, negirao. Rekao je kako si on kao suprug i otac četvero djece to ne može priuštiti.

- Te večeri mi je rekla da joj je drugi kolega nudio spolni odnos. Ostalo vrijeme razgovarali smo o obiteljima i bračnim problemima. Bili smo četiri-pet sati u automobilu i moguće je da sam ju koji put slučajno dodirnuo, objasnio je pred sudom.