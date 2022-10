Mlakić: Situacija u BiH se može riješiti u 10 minuta, ali Schmidt to ne želi. Naštetio je i Hrvatima

Nagrađivani književnik Josip Mlakić komentirao je za Slobodnu Dalmaciju rezultate izbora u Bosni i Hercegovini, Schmidtovo nametanje promjena Ustava i Izbornog zakona te odnose Bošnjaka i Hrvata.

U svojoj prvoj postizbornoj analizi Mlakić je napisao kako su najveći dobitnici Republika Srpska i Christian Schmidt.

- Nastavkom političke agonije BiH, za što krivicu snosi isključivo međunarodna zajednica, Republika Srpska cementirala je svoj status države u nepostojećoj, virtualnoj BiH. U RS se, za razliku od Federacije, odvija nesmetana tranzicija vlasti, što je nužan preduvjet svake demokracije, bez obzira na njezine kapacitete. Odgovorno tvrdim da se situacija u BiH može dovesti u red za deset minuta, što Christian Schmidt ne želi napraviti, već je svojim najnovijim odlukama svoju prisutnost u BiH učinio gotovo pa trajnom - objasnio je Mlakić te dodao kako se u medijima pojavila informacija da plaća visokog predstavnika iznosi oko 25.000 eura.

Na pitanje tko su onda gubitnici izbora, Mlakić je odgovorio:

- Isključivo stanovnici BiH, koji, da navedem samo jedan primjer, ulaze u zimu bez pripremljenog ogrjeva, jer je cijena tone peleta, zbog prekomjerna izvoza, otišla na preko 500 eura, i to u zemlji iznimno bogatoj šumom. Javno dobro koristi se isključivo za ekstremnu zaradu pojedinaca u sprezi s politikom. Tome još treba pridodati alarmantan trend iseljavanja koji će se nastaviti nesmanjenom dinamikom.

Objasnio je i zašto smatra da odluka visokog predstavnika šteti Hrvatima.

- Prije svega Schmidt se svojom odlukom uopće nije dotaknuo izbrisanih izbornih pravila, što je naložio Ustavni sud po apelaciji Bože Ljubića iz 2016. Dakle, ovi izbori su neustavni i nelegitimni, kojima je Schmidt dao legitimitet, i ostavio Bošnjacima dovoljno prostora da mogu isključiti Hrvate iz vlasti kada god to požele, čime je gotovo dokinuta daytonska arhitektura zemlje. Da bih to detaljnije elaborirao, trebalo bi mi mnogo više prostora, a ovom prilikom ću samo navesti to kako Schmidt nije čak ukinuo ni jednu apsurdnu odredbu u Izbornom zakonu, kakva ne postoji nigdje drugdje u svijetu, a koja je u zakon uključena isključivo zbog izbornog inženjeringa: u BiH se možete na jednom izbornom ciklusu prijaviti kao Bošnjak, a na drugom kao Hrvat. Možete, dakle, mijenjati dresove poput Zlatana Ibrahimovića. Licemjerje međunarodne zajednice najbolje se može vidjeti u slučaju Mostara u kojemu se izbori nisu provodili više od deset godina, sve dok se izborna pravila nisu uskladila s Ustavom, što na svoj način govori o dvostrukim standardima koji se primjenjuju - objasnio je Mlakić.

