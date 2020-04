Mlati ženu, a bolnica mu plaća stotine tisuća kuna za zaštitu

Oko 22.00 sata u kući na području grada Solina fizički je napadnuta 45-godišnjakinja koja je hitno prevezena u bolnicu zbog teških tjelesnih ozljeda. Muškarac koji je ženi zadao ozljede je uhićen i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje, bilo je to službeno policijsko priopćenje od 16. travnja.

A uhićeni nasilnik, u međuvremenu se saznalo, je HDZ-ov gradski vijećnik i zapovjednik jednog lokalnog DVD-a. Odredili su mu mjesec dana istražnog zatvora.

Sve je, kako smo saznali od izvora bliskog istrazi, krenulo vrijeđanjem, da bi se nastavilo bestijalnim udarcima. Iživljavanje je trajalo oko pola sata. Slijedio je udarac za udarcem, a nesretna se žena doslovno borila za goli život. Hroptala je i teško disala na podu. Mučnim scenama svjedočilo je i njihovo dvoje maloljetne djece.

Pretučena, krvava i sa slomljenim rebrima, koje su liječnici dijagnosticirali u bolnici, žena je dva sata proživljavala agoniju. Tek oko ponoći, kažu izvori bliski istrazi, nasilnik je pozvao Hitnu zaprijetivši ženi:

“Reći ćeš im da si pala na stepenice.”

U strahu od nasilnika, žena je to i rekla liječnicima, no ozlijede su bile takve da oni u to nisu povjerovali - više od pola glave bilo joj je potpuno modro, a imala je hematome posvuda. Žena im je ubrzo sve ispričala, a liječnici su pozvali policiju.

Kako su nam rekli izvori bliski istrazi, nasilnik se na ispitivanju nije ni pokajao.

Osumnjičenik je ujedno vlasnik i direktor tvrtke Zaštita Florijan. Prema podacima iz Državne riznice ta tvrtka glavninu prihoda dobiva od poslova sklopljenih s državom. Konkretnije, sa splitskim Kliničkim bolničkim centrom. Iz Registra ugovora o javnoj nabavi KBC-a doznajemo da Zaštita Florijan bolnici pruža “usluge vatrogasnog dežurstva profesionalnih vatrogasaca i zaštite od požara osobe i imovine”. Za sada, u ovoj godini dobili su 307.746 kuna, ali bi taj iznos, ako je suditi po prethodnim godinama trebao biti veći. Lani je, govore javno dostupni podaci, tvrtka primila 835.668 kuna, dok im je 2018. isplaćeno 848.515,50 kuna - sve od KBC-a Split.

Poslovni rezultati iz 2018. kažu da su prihodi Zaštite Florijan oko milijun kuna godišnje. Zašto tvrtka osumnjičenog za obiteljsko nasilje stalno dobiva posao sa KBC Split pitala se i tvrtka 007 Miletić.

Žalili su se Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave

Žalba im je odbijena kao neosnovana. Naime, u ožujku 2012. je KBC Split objavio natječaj za vatrogasno-zaštitarsku tvrtku. Stigle su tri prijave, a pobijedila je ni godinu dana ranije osnovana Zaštita Florijan. Tvrtka koja je izgubila na natječaju žalila se da je Florijan dostavio lažnu potvrdu o izvršenim uslugama koja je bila nužna kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti.

Da je potvrda bila fiktivna, zaključivali su po tome što je ugovor s tvrtkom za koju je Florijan navodno radio sklopljen točno na dan kad je tvrtka i upisana u sudski registar (dakle, nisu mogli još ni pečat izvaditi), te na tome što se prihodi od tog posla nisu vidjeli u financijskim izvješćima. A i potpis je bio nejasan.

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinski i predsjednik solinskog HDZ-a, isključio je nasilnog člana iz stranke.

Predsjednik HDZ-a i vlade Andrej Plenković rekao je kako je o cijelom slučaju saznao od Blaženka Bobana. Plenković je dodao kako je bilo kakvo obiteljsko nasilje nedopustivo za stranku, ali i njega osobno te ga najoštrije osuđuje. Odluku o izbacivanju iz stranke će, kazao je, donijeti Časni sud županijskog HDZ-a u najkraćem roku.