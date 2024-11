Mlinarić Ćipe (DP) oko ustavnih sudaca: Konzultirali smo se...

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe kazao je u srijedu da ih zanima tko će biti ustavni suci te da njihova stranka ima jednog favorita među 63 saslušana kandidata oko kojeg su se konzultirali s koalicijskim partnerom HDZ-om, ali nije htio otkriti o kome je riječ.

"Zanima nas, naravno, tko će biti ustavni suci, učestvujemo u razgovorima i konzultirali smo se oko jednog imena, ali neću govoriti javno dok ne bude sve gotovo", kazao je zastupnik govoreći o ustavnim sucima koji se u Saboru dvotrećinskom većinom moraju izabrati do 7. prosinca.

Nada se da će se vladajući i oporba do tada i uspjeti dogovoriti oko njih 10 među 63 saslušana kandidata prošlog mjeseca pred saborskim Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Pet ih biraju vladajući, pet oporba.

"Znate i sami da se tu najviše razgovori vode između HDZ-a i SDP-a, te dvije stranke čine dvotrećinsku većinu. Nadam se da će se to stići u roku da ne ostanemo bez jednog dijela Ustavnog suda", kazao je.

Nova kaznena prijava Centra dr. Ivana Šretera za ratne zločine

Mlinarić Ćipe je na konferenciji za medije kao predsjednik Centra dr. Ivana Šretera izvijestio i kako je Centar podignuo još jednu, 12. po redu, kaznenu prijavu na kojoj se radilo osam mjeseci protiv 107 ljudi za koje se sumnja da su počinili ratne zločine.

"Radi se o osnovama sumnje na ratne zločine protiv civila, protiv ratnih zarobljenika i za kazneno djelo uništavanje kulturnih objekata. Obuhvaćeno je područje Zadra i njegova zaleđa, općine Benkovac, Obrovac, svih sela koja su stradala tijekom 1991., 1992. pa sve do Oluje, a dalje ćemo, kad stignu materijali, vidjeti i za 1993., 1994. i onih pola godine 1995. godine", istaknuo je odvjetnik Centra Berislav Živković.

Naglasio je kako su prilozi koje su podnijeli u kaznenoj prijavi izvučeni iz zaplijenjenih dokumenata JNA i tzv. Krajine.

"Kroz te dokumente imamo imena, opise nekih događaja iz njihove perspektive gdje se vidi da su se doista dogodili zločini i neki su dokumenti direktni dokazi za te zločine", poručio je.

Govoreći o rješavanju ratnih zločina, Mlinarić Ćipe je kritizirao splitsko Državno odvjetništvo, a pohvalio osječko. Šokiralo ga je kad je prije 15-ak dana javno u svim medijima objavljeno da je splitsko Državno odvjetništvo potvrdilo optužnicu protiv Željka Badže za ubojstvo djeda Luke Modrića.

"On živi u Australiji i nije mi jasno da se to objavilo u svim medijima. Splitsko državno odvjetništvo mu je time poslalo poruku da ne dolazi u RH jer će biti uhićen. Tako se ne hvataju ratni zločinci i tako se to ne radi", ustvrdio je Mlinarić Ćipe.

Radi se onako kako u takvim slučajevima postupa, dodao je, osječko Državno odvjetništvo - podizanjem tajnih optužnica.

"Neki dan je po tajnoj optužnici osječkog Državnog odvjetništva uhvaćen ratni zločinac koji je prelazio iz Velike Britanije u Francusku te je izručen RH, a tako su i ranije postupali. Ne znam što je trebalo Državnom odvjetništvu u Splitu da to najavi pa da taj čovjek više nikad ne dođe u Hrvatsku", rekao je zastupnik DP-a.

