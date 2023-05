MMA borac s Platka opet je u ringu, njegov trener kaže da je bio žrtva, a ne nasilnik...

Riječki MMA borac Luka Tiriel Abramović prošle je subote iznova ušao u ring u sklopu promotivne emisije za nadolazeći event FNC organizacije. Kako piše portal Fiuman.hr, protivnik mu je bio zagrebački borac Marko Pavić kojeg je pobijedio u prvoj minuti borbe.

Podsjetimo, Abramović je s prijateljima Matejem Krunićem i Lovrom Pavelićem krajem siječnja ludovao BMW-om na riječkom skijalištu Platak. Potom su se sukobili s pripadnikom HGSS-a i okupljenim ljudima. Sve su snimile kamere videonadzora. Javnost je za sve doznala tri dana kasnije, jer policija u sukobu nije vidjela nikakvo kazneno djelo niti su to prijavili Državnom odvjetništvu. Tek nakon burne reakcije javnosti, provedena je cjelokupna istraga te je prijavljen samo Pavelić. On je, prema istrazi, nogom u glavu udario gorskog spašavatelja dok je sjedio na tlu. On se i dalje nalazi u istražnom zatvoru, a 23. svibnja sud bi trebao odlučivati o osnovanosti optužnice protiv njega.

Abramović je zbog incidenta izbačen iz svog MMA kluba, a u svoju organizaciju ga je sada primio Dražen Forgač iz MMA Unije.

- U tom su događaju sudjelovala dvojica koja nemaju direktne veze s borilačkim sportom, a Luka, koji ima amaterske borbe, praktički nije nikoga udario. On je bio žrtva, on je bio srušen i udaran i protiv njega nije podignuta nikakva prijava - rekao je Forgač za Index. Dodao je kako su zbog tog 'linča' patili svi koji treniraju MMA, jer su prikazani kao nasilnici.

