Između prve lige hrvatske politike i prve nogometne lige nema mnogo razlike. U političkoj dominira HDZ, u nogometnoj Dinamo.

U obje lige katkad - povremeno, ali vrlo rijetko - dođe do smjene, pa na čelno mjesto izbije Hajduk ili SDP. Za ulogu Lokomotive, Mamićeve rezervne posade, konkurira više klubova - dosad je to bio klub Milana Bandića, prije su bili razni liberali, pravaši, “seljaci”, u perspektivi će to biti neke druge stranke; uglavnom - ta pozicija nikad neće biti prazna.