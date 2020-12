'Mnogo građana Zagreba vidi da bi naš još jedan Bandićev mandat potpuno uništio'

Agilni lider zeleno-lijevog bloka raščlanio je političkoj reporterki Expressa koje ga političke osobine i osobne vještine kvalificiraju kao mogućeg šefa hrvatske metropole

<p>Čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević prvi je najavio kandidaturu za zagrebačkoga gradonačelnika, a uvjeren je da na predstojećim lokalnim izborima u svibnju iduće godine može pobijediti Milana Bandića.</p><p>Na ljevici ne vidi boljeg kandidata od sebe za tu funkciju, a iako mu mnogi suparnici kao slabu stranu ističu mladost, Tomašević smatra da baš zato ima energiju i ideje za razvojni zaokret koji je Zagrebu potreban kako bi uhvatio korak s drugim europskim metropolama. U javnosti se priča o tajnoj anketi ljevice, a čelnik Možemo kaže da je oni nisu naručili, nego navodno SDP.</p><p>Rezultati su takvi da prema njoj on ima oko 27% podrške u prvom krugu, dok Bandić ima dvostruko manje, a Gordan Maras i Mislav Herman još manje.</p><p><strong>Express: Odavno je poznato da idete u utrku za zagrebačkoga gradonačelnika. Koja vam je najjača, a koja najslabija strana u politici?</strong></p><p>Najjača strana u politici su mi jasnoća stavova, dosljednost i nepotkupljivost. Imam, s jedne strane, borbenost i beskompromisno upozoravam na probleme u razvoju grada i uzroke tih problema, a s druge strane imam znanje i obrazovanje za rješavanje tih problema. Borbenost sam stekao kao aktivist u brojnim borbama za opće dobro vezanim uz zaštitu okoliša, radnička prava, sudjelovanje mladih u društvu, borbu protiv korupcije i privatizacije javnih dobara. Znanje sam stekao ne samo u formalnom obrazovanju u Hrvatskoj i inozemstvu, nego u stotinama svjetskih gradova u više od 50 zemalja svijeta u kojima sam radio na okolišnim i razvojnim temama. Od slabijih strana moji suparnici često ističu moju mladost, no smatram da baš zato imam energiju i ideje za razvojni zaokret koji je Zagrebu potreban kako bi uhvatio korak s drugim europskim metropolama i nadoknadio zaostatak u razvoju održivog prometa i gospodarenja otpadom, transparentnim gradskim financijama i stambenoj politici za mlade. Da bi Zagreb s 20 godina zakašnjenja ušao u 21. stoljeće treba mu i gradonačelnik za 21. stoljeće.</p><p><strong>Express: Zašto mislite da možete pobijediti Milana Bandića?</strong></p><p>Uvjeren sam da ću pobijediti Bandića već neko vrijeme, još od pada GUP-a i projekta ‘Zagrebački Manhattan’ u veljači, a potvrda za to je došla i na parlamentarnim izborima u srpnju, kad sam dobio čak 11 puta više preferencijalnih glasova od njega. Jasno je da on više glasova dobiva na lokalnim u odnosu na nacionalne izbore, no nikad nije dobio ovako malo. S druge strane, i ja sam se do ovih parlamentarnih izbora bavio uglavnom lokalnom politikom, tako da smatram da je to valjana usporedba. Dvadeset godina se bavim gradskim temama, a posljednje tri godine sam kao zastupnik u Gradskoj skupštini dobro upoznao kako Grad funkcionira i imam jasnu viziju kako bi trebao funkcionirati. Građani osjećaju da je došlo vrijeme za smjenu političke generacije i na gradskoj i na nacionalnoj razini, a mnogo građana Zagreba vidi da bi nas još jedan Bandićev mandat potpuno uništio. No nije ni svejedno tko će ga zamijeniti, a uvjeren sam da će mi građani za to dati povjerenje jer nudim novu viziju razvoja grada koja je utemeljena na poboljšanju kvalitete života svih stanovnika Zagreba te imam snage s jednim novim timom ljudi to i provesti.</p><p><strong>Express: Vidite li na ljevici boljeg kandidata od sebe i ako da - koga?</strong></p><p>Ne vidim i vjerujem da će to uskoro pokazati i ankete. Od svih trenutačnih saborskih zastupnika imam najveći broj preferencijalnih glasova, a dobio sam ih u 1. izbornoj jedinici koja obuhvaća najveći dio Zagreba, i to nakon što sam izrazio ambiciju da se kandidiram za gradonačelnika Zagreba.</p><p><em><strong>*Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 4. prosinca</strong></em></p>