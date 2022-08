'Mog tatu Borisa nitko neće moći zamijeniti. Mnogi zločinci slobodno šeću, a naših nema'

Tugu je većina upoznala, no jeste li upoznali istinsku bol s kojom osoba živi 31 godinu, dugih 11.323 dana boli. Da li to nekoga iskreno i zanima? Govorili su: ‘Djeca su to, što oni znaju’, i tako odrasteš nesvjestan mnogih stvari, ali itekako svjestan da nemaš jednog roditelja kad krećeš u školu, da se igra s tobom, utješi kad si tužan, nema ga ni da te odvede do oltara, ni na jednoj proslavi. Mog tate nema. Njega nitko i ništa ne može zamijeniti, rekla je Sandra Rapčak Škomrlj na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu u Vukovaru, na kojemu su sudjelovali obitelji nestalih branitelja i civila, ministar branitelja Tomo Medved te predstavnici resora nadležnih za traženje nestalih.

- Hrvatska još ima 1832 nestale osobe. Proteklih šest godina riješili smo 221 sudbinu. Svakodnevno međuresorno razmjenjujemo saznanja i informacije o novim grobištima. Potpuno izostaje suradnja Srbije iako u njihovim arhivima postoje zapisi o tome gdje su tijela pokapana i prenošena. Pozivamo ih da otvore te arhive. Mi smo desetke puta službeno tražili od nadležne komisije u Srbiji konkretne informacije o konkretnim događajima, no ostali smo bez odgovora. Hrvatska je u trenutku otvaranja poglavlja za ulazak Srbije u EU jasno istaknula da moraju surađivati u procesu pronalaska nestalih - rekao je Medved dodajući kako hrvatska Vlada nastavlja neumorno tragati.

- Nažalost, sve je manje užih članova obitelji koji se okupljaju u Vukovaru na ovaj dan. Za njih je važno reći da smo u Zakon stavili obvezu države da traži njihove sinove i kad njih ne bude - dodao je Medved.

A jedan od njih koji nije dočekao naći sina je i Antunovčanin Ilija Lovrić. Umro je u svibnju, do kraja ustrajan u obilascima svih iskapanja i nadi da će negdje naći svog 17-godišnjeg Ivicu.

- Bolna činjenica je da većini smetamo, kao kamen koji upadne u cipelu pa neprestano žulja. Iritira te i samo ga se želiš riješiti. Voljela bih reći da je danas bol manja, a nade sve više. Život mi je dao ovaj put. Kad kažeš nekome da si na tom putu razgovarao s agresorima i ubojicama svojih najmilijih, kažu ti da si lud, ali to je jedan od načina kako doći do istine. Činjenica je i da mnogi zločinci slobodno šeću, a naših nema. Podižući optužnice imamo šansu doći i do informacija te na tome moramo biti ustrajni - istaknula je Sandra, koja je kao dvogodišnja djevojčica ostala bez oca Borisa.

Odveli su ga s položaja na kojemu je branio svoj Sotin, a Sandru i njenu mamu zarobili su četnici, koji su potom dva dana silovali.

- Obiteljima se često javljaju osobe koje govore da znaju ili poznaju nekoga tko zna gdje su masovne ili pojedinačne grobnice, ali to su često manipulacije. Predsjednik Srbije često govori kako on hoće i može pomoći u traženju nestalih te je imao više puta priliku to pokazati, no on samo demonstrira silu i moć, manipulira srpsku javnost i sve druge. Iako smo bili svjesni toga kad smo odlazili kod njega, pružili smo mu još jednu šansu jer moramo, ali on je opet manipulirao istinom - istaknula je Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja i civila.

