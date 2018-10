Moglo bi biti još paketa: Cesaru Sayocu prijeti 48 godina robije

Muškarac uhićen zbog slanja eksplozivnih paketa istaknutim demokratima i njihovim pristašama optužen je po 5 točaka i mogao bi biti osuđen na 48 godina zatvora, rekao je u petak američki glavni državni odvjetnik Jeff Sessions.

- Tijekom te istrage smo uhitili Cesara Sayoca - rekao je šef FBI-a Christopher Wray na toj konferenciji za novinare i potvrdio identitet muškarca, koji su ranije otkrili mediji.

Direktor američke federalne policije je također precizirao da je 13 eksplozivnih paketa poslano diljem Sjedinjenih Država.

Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Agenti misle da je vjerojatni cilj bio samo zastrašiti primatelje paketa

Wray je također upozorio da bi moglo biti još paketa. Vlasti istražuju ima li još sudionika i ne isključuju mogućnost novih uhićenja.

"Prerano je govoriti o motivima osumnjičenoga", upozorio je direktor FBI-a.

Wray je rekao kako se još nastoji utvrditi jesu li paketi bombe bili funkcionalni.

Nijedna od pošiljka nije eksplodirala i nitko nije ozlijeđen.

Pirotehničari i sigurnosni analitičari kazali su kako se na osnovi njihova jednostavnog dizajna čini vjerojatnijim da im je cilj bio da samo posiju strah a ne da ubijaju.

Otisci Cesara Sayoca su pronađeni na najmanje jednom paketu, poslanom demokratskoj predstavnici u Kongresu Maxine Waters, rekao je Wray.

Foto: Steve Mitchell/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

FBI je uhitio Sayoca (56) u mjestu Plantation na Floridi i odvukao bijeli kombi s pro-Trumpovim naljepnicama, sloganom "CNN je grozan" i likovima demokratskih političara s crvenim ciljnikom preko njihova lica.

Objavljujući uhićenje koje je obavio Savezni istražni ured (FBI) oduševljenoj publici u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump je rekao kako su takvi "teroristički akti" odvratni i da nemaju mjesta u Sjedinjenim Državama.

Foto: JOE SKIPPER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Kombi je bio pun pro-Trump naljepnica

"Nikad ne smijemo dopustiti političkom nasilju da uhvati korijena u Americi, ne možemo to dozvoliti", rekao je Trump. "Posvećen sam tome da učinim sve što je u mojoj moći kako predsjednika da to zaustavim i to odmah".

Prema podatcima Sayoc je registrirani republikanaca s poduljom kriminalnom prošlošću, uključujući da je jednom prijetio bombom, i poviješću zapaljivih komentara na društvenim medijima protiv Trumpovih političkih protivnika.