Protivnici uvođenja Covid potvrda diljem Hrvatske već danima prosvjeduju. Tako i na Markovu trgu. Novi su najavili i za danas u 15 sati pa čak i podizanje šatora.

Upitali smo premijera Andreja Plenkovića, koji je i sam danas rekao kako su mu svaki dan pod prozorom i da je to njihovo legitimno pravo, hoće li se spustiti među njih i porazgovarati s njima, čuti iz prve ruke njihovu stranu.

- Danas ne mogu jer idem u Beč u 15,30 sati na obljetnicu Europske udruge studenata prava, čiji sam bio predsjednik 1993. godine - istaknuo je premijer dodavši kako nema problem razgovarati s bilo kime.

- Tu su prosvjedovali i drugi, sindikati, primali smo ljude, razgovarali. I ja do sad nisam imao dojam da netko od ovih prosvjednika želi s nama razgovarati. Naprotiv, imao sam dojam da su to mirni prosvjedi i izražavanje stava. Ponavljam, živimo u demokraciji, možemo izražavati različite stavove, prosvjedovati, nikakvog tu problema nema. A ako netko želi s nama razgovarati, može nam se slobodno obratiti kad god hoće - rekao je dodavši kako su neki od ljudi koji su organizirali ove prosvjede već i dolazili u Banske dvore i razgovarali s predstavnicima Vlade o drugim temama.

- Ako netko želi s nama razgovarati, da čujemo u čemu je to 'catch' s jako velikim zadiranjem u privatnost da se netko testira, ja bih htio kroz dijalog to razumjeti pa onda dovesti nekog od liječničkog osoblja da nas testira pa da oni vide koliko to boli i traje - rekao je premijer.

Osvrnuo se i na priopćenje Hrvatske biskupske konferencije koja poručuje da cijepljenje mora biti dobrovoljno, a testiranje neinvazivno.

- Mene inspirira i orijentira ovo što govori papa Franjo. On je bio toliko jasan da jasniji nije mogao biti potičući vjernike da se cijepe. Ja ne vidim da je testiranje nešto što je invazivno - poručio je istaknuvši kako ne vidi koji je to element testiranja koji bi mogao biti problematičan bilo kome.

- Višekratno testiranje, to odgovorno tvrdim, nikome nije problem. Možda djeci, oni ne vole ništa, pikice, nekakav bris raditi, to razumijem, ali odraslim ljudima testirati se, ne znam kome je to problem - rekao je dodavši kako vjeruje da su se mnogi biskupi i cijepili.

- Što se tiče slobode i da se netko ne želi cijepiti, ne znam iz kojih razloga, netko iz zdravstvenih, OK. Ali to ne može biti razlog da mi ne poštujemo one koji su cijepljeni - rekao je ponovivši kako nema problem s prosvjednicima.

- Mogu prosvjedovati još pet godina ako hoće. Svaki put ćemo dozvoliti da se to događa, ali postoji nešto što se zove zdrav razum. Ako imamo Covid-19 skoro dvije godine, koji je ubio više od pet milijuna ljudi diljem svijeta, ako će u Hrvatskoj broj preminulih za koji dan biti 10.000, onda valjda imamo neki problem. Ne postoje ljudi u Vladi i Stožeru koji su noćima smišljali kako ćemo izmisliti koronu i smanjivati slobode građana, to je nonsens da ne može biti veći - poručio je naglasivši kako Vlada pokušava zaštiti zdravlje ljudi i ekonomiju.

- Sad imamo cjepivo i vidite da imamo veći broj zaraženih, a manji broj hospitaliziranih. Cjepivo štiti - rekao je podsjetivši kako je prošli vikend išao u KB Dubrava.

- Svi oni koji lažu ljude da korona nije problem, samo da su pet sekundi na intenzivnoj njezi s Covid pacijentima na respiratorima i ne bi više govorili ovo što sam govore - dodao je.