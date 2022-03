'Moj sin ima traume, prestrašen je i ne zna gdje je pogriješio'

Moj sedmogodišnji sinčić još je u šoku. Ima traume. Teško se nosi s time i ne zna gdje je pogriješio. Nakon pretrpljenih udaraca i psihičkih trauma u ponedjeljak se vratio u školu, u svoj razred kojeg toliko voli. Međutim, jako je prestrašen. Boji se starijih učenika koji su ga maltretirali i tukli. Prvi puta u životu znoje mu se dlanovi od stresa.Teško nam je, posebice jer se nitko od roditelja djece koja su mog sinčića mlatili puni školski sat, nije javio, ispričao, rekao bilo što. Jedno veliko ništa. Doduše, majka jednog od učenika koji ga je tukao poslala je poruku koju je obrisala nakon pola sata. Tužan sam i razočaran zbog svega, posebice jer se moje dijete i dalje boji i s grčem u želucu ide u školu gdje bi trebao biti siguran i sretan, ispričao nam je vidno šokirani otac dječaka kojeg su zlostavljali stariji učenici u jednoj istarskoj osnovnoj školi. Prvašića su, kaže otac, tukla petorica učenika to naizmjence.

-Udarali su ga naizmjenično,najviše po glavi. Nazivali su ga pogrdnim imenima.Tog nesretnog dana vratio se kući s hematomom na glavi, nateknućem iznad obrve i to je bio alarm za nas da provjerimo što se dogodilo i da ga odvedemo liječniku-objasnio je otac. Zlostavljanje se odvilo 2. ožujka na igralištu. Uznemiren otac priča kako ga je nazvala i rekla mu da im je sin pretučen i da ima vidljive ozljede.

-Telefonom sam ravnatelja škole izvijestio da mi je sin napadnut te da ćemo potražiti liječničku pomoć. Rekao sam da imam saznanje da se sve dogodilo tijekom nastave sportske škole i to za vrijeme šestog sata. Odmah je rekao da se radi o izvanškolskoj aktivnosti te da učitelji nisu plaćeni za to i stoga ne moraju biti nazočni. Povratno me nazvao nakon par minuta rekavši da je provjerio da je nastavnik koji drži tu aktivnost radio do 13.15 sati i otišao kući te da nije ništa vidio. Nakon dva sata poslao mi je SMS poruku u kojoj kaže da se pokušava utvrditi što se dogodilo te da tri učitelja koja su bila na igralištu nisu ništa vidjela, uz napomenu da pitam sina gdje su ga učenici zadirkivali. Pa koliko je na kraju učitelja bilo prisutno-ogorčeno se pita otac. O slučaju je obaviještena i razrednica mališana, a liječnik koji je pregledao prvašića utvrdio je ozljede glave. obje ruke, udarac desne očne vjeđe i površinsku ozljedu vlasišta.

-Ti učenici nisu "zadirkivali" moje dijete već mlatili. Držali su ga za ručice da ne pobjegne i tukli naizmjence po glavi. O svemu sam obavijestio i porečki Centar za socijalnu skrb ali nema odgovora do danas. Od kad je krenuo u školu u ponedjeljak, nije susreo te starije učenike. Majke tih počinitelja posprdno supruzi i dan danas sviraju dok prolaze autom i smiju joj se. Što na to sve reći- pita se ogorčeni otac. Kontaktirali smo i ravnatelja škole koji nam se ispričao što u ovom trenutku ne može dati nikakvu izjavu te da mora pričekati dok ne završe svi izvidi nadležnih institucija.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja odgovorili su da je inspekcijski nadzor u navedenoj školi još traje te zbog zakonske obveze čuvanja osobnih i drugih povjerljivih podataka očitovat će se moći tek nakon završetka inspekcijskog postupka. Izvide provodi i istarska policija..