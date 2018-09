'Moj zaručnik je gledao dječju pornografiju dok sam rađala!'

Četiri godine su Hazel Docherty i Alistair McKeeman iz Škotske bili u vezi kad je strašna istina isplivala na površinu. Hazel je shvatila da je njezin voljeni muškarac zapravo pedofil! Dan kad je otvorila njegov kompjuter i vidjela u čemu uživa njezin dragi bio joj je, kaže, najgori dan u životu.

Kad su se upoznali odmah joj se svidio jer je bio drag i zabavan i vrlo brzo su postali par. Vjerovala je da je on čovjek njezinog života i kad ju je krajem 2014. godine zaprosio bila je presretna. Godinu i pol dana kasnije saznala je da je trudna i njihovoj sreći nije bilo kraja

- Imala sam osjećaj da se sve moje želje ispunjavaju jer je Alistair bio jako brižan i nije mi dao ni da mrdnem malim prstom. Htio je samo da odmaram i čuvam našu bebu - ispričala je.

'Bio je savršen otac'

Kad su joj počeli trudovi otišla je u rodilište gdje su uz nju bili njezina mama i zaručnik, a kako je rađala danima poslala je Alistera da ode kuće malo odmoriti prije nego rodi.

- Kad se vratio nakon osam sati izgledao je iscrpljeno kao da nije spavao uopće, ali u tim trenucima nisam obraćala previše pažnje na njega. Tog dana rodio se naš sin Ben - prisjetila se Hazel.

Kad su se vratili kući Alistair je bio savršen otac dopuštajući često da i Hazel odmara dok se on brine o njihovom sinu.

- Bila sam presretna i zahvalan što ga imam kraj sebe. No jednog dana odlučila sam napraviti kupku i opustiti se. Ben je imao dva mjeseca i Aliester ga je čuvao. Odjednom sam čula nekakve čudne glasove u dnevnoj sobi i izletjela iz kade. Alistair je gledao pronografiju za odrasle dok je Ben ležao kraj njega u kolijevci. Ljutita, isključila sam televizor i zgrabila Bena. Alistair me optužio da preburno reagiram, ali se sljedećeg dana ispričavao i obećao da to neće više učiniti - ispričala je.

'Sve mi je priznao'

Uskoro je, kaže, postao oštar prema njoj i distanciran. Počela je vjerovati da je vara pa je jedan dan dok je on bio na poslu logira se na njegov kompjuter.

- Ostala sam u totalnom šoku. On je gledao dječju pornografiju. Nazvala sam ga i rekla da dođe kući odmah. Kazala sam mu da sve znam. On se na početku branio, ali je na kraju sve priznao. Kazao je da gleda dječju pronografiju dok ja spavam i da ju je čak gledao dok sam rađala. Nisam to mogla podnijeti. Čovjek koji tvrdi da voli našeg dječaka uživao je gledajući kako druga djeca pate - bila je očajna Hazel.

'Žalim što nije završio u zatvoru'

Bila je strašno povrijeđena, nije mogla vjerovati da muškarac s kojim je mislila provesti ostatak života krije tako strašne mračne tajne. Odlučila ga je prijaviti policiji. Uzela je njegov laptop. Sljedećih 10 dana policija je skupila dovoljno dokaza i uhitila ga. Hazel kaže da nije bila teška odluka prijaviti ga.

- Da to nisam napravila ne samo da bi ga štitila nego bi izlagala opasnosti djecu drugih ljudi - objasnila je.

Alistair se izjasnio krivim, ali na Hazelinu žalost nije završio u zatvoru. Registriran je kao seksualni prijestupnik, dvije godine mora raditi za opće dobro i biti pod nadzorom te mu je zabranjen pristup internetu.

Hazel se odselila i nikad više nije progovorila riječi s ocem svog djeteta. Niti će mu dopustiti da ikad više vidi dijete.