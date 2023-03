'Mojeg sina (11) i još jednog dečka udario je pijani vozač. Pobjegao je, mogao ih je ubiti'

Pijani 23-godišnjak, s čak 2,3 promila alkohola u krvi, naletio je na 18-godišnjaka i 11-godišnje dijete u mjestu Bročice u subotu oko 19 sati.

Pijani vozač upravljao je autom kutinskih registracija, a vozačka mu je bila poništena zbog negativnih bodova. Dolaskom do raskrižja, prilikom izlaska iz zavoja, uslijed neprilagođene brzine, sletio je van kolnika i udario u 18-godišnjaka i dijete, stoji u priopćenju policije.

Mladić je nakon sudara pobjegao je s mjesta nesreće bez da je pomogao ozlijeđenima, ali je ubrzo pronađen i uhićen.

Novinari RTL-a Danas razgovarali su s majkom ozlijeđenog 11-godišnjaka.

- Ima ozlijede glave i noge. Pod velikim je stresom i traumom. Jako je uplašen. Moje dijete je išlo kod prijatelja da se igra i po povratku kući mu se to dogodilo. Saznala sam od dečka koji je bio u tom momentu blizu mog sina, koji je također ozlijeđen, ali lakše. On je pritekao u pomoć mom sinu. A još jedan dečko koji je bio tamo držao je u rukama moje dijete dok nije došla Hitna pomoć jer je jako krvario iz glave - ispričala je majka 11-godišnjaka i dodala kako njezin sin slabo jede i samo želi natrag kući.

'Više nitko na cesti nije siguran'

Potresena majka očekuje kako će vozača 'adekvatno' kazniti;

- On je mogao usmrtiti moje dijete i još jednog dečka i još tko zna koga da ga nije policija i ostali zaustavili. Tko zna što bi još napravio. Očekujem da bude pravedno i adekvatno kažnjen. Možda je mom djetetu ostavio posljedice i traume za cijeli život. Više nitko na cesti nije siguran.

RTL je razgovarao i s ozlijeđenim 18-godišnjakom. U svojoj izjavi za RTL ispričao je kako je njegov rođak krenuo za pijanim vozačem kad je vidio što je ovaj napravio.

- On je išao za njim i taj auto je stao kod jedne trgovine. I on je izašao i moj bratić je njega pitao je l' znaš što si napravio. On je rekao ne znam, nisam ništa napravio, a ovaj mu rekao zgazio si dvoje djece, a ovaj kaže nisam nikoga zgazio. Znači, nije bio ni svjestan toga koliko je imao alkohola u sebi...

