Monografija od 4,2 kile na 616 stranica: Knjiga o šefu HAZU-a, veća je i teža od one o Krleži

Fotomonografija o sedam godina HAZU bibliofilsko je čudo i za nekoliko desetljeća prodavat će se kao kolekcionarski raritet. Sedam godina Akademije ukoričeno je u 4,2 kilograma tešku knjigu, koja izaziva zaprepaštenje - od prve do zadnje stranice (ukupno 616) izbrojili smo čak 325 fotografija Zvonka Kusića! Skupi Kusićev spomenar, antologija njegova rada, objavljen je kao false flag operacija: navodno se knjiga bavi Akademijom, ali je riječ o dizanju spomenika samome sebi. I to kakvog spomenika! U knjizi su Kusićeve izjave, Kusićeve poruke, Kusićevi intervjui, Kusićevi novinski istupi - Akademik o Zagorcima, Strossmayer & Kusić, Kusić iskorijenio gušavost u Hrvatskoj, Uspomene akademika, Akademik podvezuje kravatu, Akademik primio v.d. glavnoga ravnatelja HRT-a Sinišu Kovačića, Akademik s čovjekom koji poznaje svaku svoju kravicu, a bika ljubi među rogove, Ivicom Todorićem... Bivši predsjednik HAZU možda nije najveći intelektualac i javni radnik u hrvatskoj povijesti, ali knjiga o njemu nema premca, a teško da će dočekati i oponašatelja. (To možda i hoće, ako nađe financijera dovoljno bogatog i posve ravnodušnog prema mišljenju javnosti, ali o tom potom.)