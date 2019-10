Monstrum je pisao obitelji cure koju je ubio: Pismo smo zapalili

Trostruki ubojica Srđan Mlađan (38) koji se u utorak oženio u zatvoru u Lepoglavi, romansu s 20-godišnjom Zagrepčankom Elijom počeo je dopisivanjem, a prije vjenčanja je nikad nije vidio. Sada upravo zbog tog braka ima olakotne okolnosti za ranije puštanje iz zatvora.

Pisanje pisama jedini je Mlađanov način za komuniciranje s vanjskim svijetom, a prije nego što je preko njih započeo romansu s Elijom Molnar, pisma je slao i obitelji ubijene Elizabete Šubić.

24sata je 2013. godine ekskluzivno objavio dijelove šokantnog pisma koje je Mlađan poslao obitelji ubijene Elizabete.

- Upućujem ovo pismo vama koji ste je voljeli najviše, učinio sam vam najveću bol koju čovjek može učiniti drugom čovjeku. Bol i patnju za koju se neću niti pokušati praviti da je potpuno mogu razumjeti jer nijedno ljudsko biće ne zaslužuje takvu bol, patnju i gubitak. Uzeo sam život vaše nevine kćeri i ostavio u vama samo prazninu i tugu koje nikakvo moje kajanje vjerojatno nikad neće

moći ublažiti, mada se u sebi nadam da će jednog dana to biti posljedica i plod ovog mog pisma. Znam koliko mržnja može zarobiti srce čovjeka jer sam i sam najveći dio života, što nisam mogao tada razumjeti, na život gledao baš tako - s mržnjom i bez osjećaja ljudskosti. Nažalost, trebalo je puno vremena i što je najgore od svega - puno je ljudi moralo ostati bez života zbog moje pogreške da prevladam nešto tako vrijedno i posebno kao što je vlastita ljudskost.

Tek sam sada shvatio da sam zapravo izašao iz njezinih božanskih okvira u prazninu. Nekoliko godina mi je trebalo da

skupim hrabrost i napišem ovo jer samim tim činom priznajem da je moj život bio besmisleno služenje zla - do dana kad sam milošću Božjom i uz pomoć plemenitih ljudi uvidio koliko sam samo slijep bio. Svojim sam djelima ostavio zlim jezicima prostor za ogromnu količinu laži od kojih se nisam nikada branio: Prvo zato što sam uvidio da je to izgubljena bitka, a drugo, i to moram priznati, jer sam u nekim periodima života, na neki morbidan način, uživao u njima.

Ali ono što mogu iskreno reći: Ubojstvo i smrt vaše kćeri nikad mi nisu predstavljali nikakav užitak jer taj čin je bilo samo Zlo za koje ja u to vrijeme nisam vjerovao da postoji (tako da i riječi koje sam naveo u priznanju policiji nisu bile one koje smo zapravo Elizabeta i ja uputili jedno drugom), kao što nisam vjerovao da postoji ni dobro. Ovo što vam sad pišem nije s moje strane nikakav pokušaj umanjivanja vlastite odgovornosti za moja nedjela jer je moja odgovornost apsolutna. Ako se pitate zašto baš sad ovo pismo, jedini odgovor koji vam mogu dati je - hrabrost, koju nisam imao za ovaj čin sve do današnjeg dana. Mada je ono što sam učinio toliko strašno, žao mi je što sam tek sada skupio hrabrosti da vam dam do znanja da konačno shvaćam što sam zapravo učinio one noći, i da me sad u životu vodi samo misao da ispravljam zla koja sam činio koliko god mogu. Nadam se da će ove riječi imati snagu dobra i da neće ostaviti nikakvu sumnju u moju namjeru za koju se nadam da će s vremenom biti veća i vidljivija od ovih riječi - pisao je Mlađan.

Majka žrtve: 'To nije pisao on, nego njegovi dušobrižnici'

- To nas je pismo strašno uznemirilo. Bili smo očajni i revoltirani Mlađanovim postupkom. Suprug je pismo na kraju spalio - rekla nam je tada Ljubica Šubić, majka ubijene Elizabete Šubić.

Rekla je kako graniči sa zdravim razumom sama pomisao da bi mogla oprostiti ubojici svog djeteta. To je nemoguće, kaže žena koja je više puta govorila kako nakon kćerine smrti živi život a da uopće nije živa.

- To nisu ubojičine riječi. To su sastavili njegovi dušobrižnici, a on je sve samo prepisao. Pitala sam Mlađanovu dušobrižnicu bi li ona oprostila nekome tko joj je ubio dijete bez ikakva razloga. Odgovorila mi je da Bog oprašta i da se Mlađan iskreno kaje. No to

je suludo. Znamo kakvog je profila taj čovjek i stručnjaci su o njemu rekli svoje - rekla nam je tada.

Mlađanovi taoci: Pokušala sam mu pomoći u strahu za svoju djecu

Za 24sata su govorili i ljudi koji su bili Mlađanovi taoci 2002. godine, kada je uhićen nakon bijega iz zatvora i ubojstva policajca Vranjkovića Kinga.

On je moja noćna mora. Svako malo pijem prozac, a za spavanje praksiten. Mirko ne voli pričati o tome, a Nikolina ne može osjetiti nikoga iza leđa - ispričala nam je Božena Kosović 2008. godine o posljedicama talačke situacije u kojoj se našla s djecom nakon što im je u stan uletio Srđan Mlađan.

Trostruki ubojica Mlađan tog je 18. veljače 2002. tražio sklonište nakon što je opljačkao banku u Zvonimirovoj i ubio policajca Kinga. Ispred zgrade na zagrebačkim Ravnicama naišao je na Nikolinu Kosović.

- Kad smo se popeli do stana, tek pokretom ruke shvatila sam da se nešto događa. Izvukao je pištolj i uperio ga prema meni. Vrisnula sam i pala na zemlju. Kad je majka otvorila stan, upuzala sam unutra. Mlađan nam je rekao da nam se neće ništa dogoditi, da mi nismo ništa učinili i da će se zadržati kratko, no da moramo biti tihi i mirni. Iskopčao je televizor, telefon i svjetlo - opisala je na sudu trenutke strave.

- Sin je gledao televiziju kad smo začuli vrisak i lupanje na vratima. Moja kći je bila na podu. Mlađan je ušao u stan, uperio pištolj u mene i rekao mi: ‘Tišina! Sjednite! Niste vi krivi, zadržat ću se kratko’. Ugasio je svjetlo i pitao nas jesmo li gledali ‘Dnevnik’.

Kad smo na njegov zahtjev ponovno upalili televizor, u emisiji ‘Puni krug’ vidjeli smo da govore o Srđanu Mlađanu i tada smo znali tko je s nama u stanu - prisjetila se Božena Kosović.

Mlađan je tada promrmljao: “Već su sve pokopčali. Ubio sam njihova čovjeka, a bilo je pitanje ili on ili ja.” Mobitelom je nazvao roditelje i rekao im: “Ubit će me policajci jer sam ja ubio njihovog”.

- Pokušavala sam mu pomoći jer sam se bojala za svoju djecu. Rekla sam mu da postoji drugi izlaz pa sam mu ga pokazala.

No on je odustao. Potom smo vidjeli da je cijela ulica blokirana, da ne može nikamo pa je tražio da nazovem policiju - prisjetila

se Božena Kosović. Policiji je rekla da je s djecom u stanu i da je u panici. Potom je on nazvao i rekao da se dogodilo razbojništvo

u Zvonimirovoj te da razbojnik bježi prema istoku.

'Bojala sam se snajperista'

- Vezao me selotejp-trakom, ruke mi je stavio na leđa i zavezao mi jednu nogu o drugu. Od mame je tražio da nazove informacije i dobije brojeve novinskih i televizijskih redakcija. Ja sam pisao telefonske brojeve koje je on poslije nazivao. Kad je novinarima rekao da dođu, policija je već bila oko kuće. Rekao im je da ih želi vidjeti jer se želi predati. Skinuo je gornji dio odjeće, a i meni je rekao da to učinim. Bojao se da će ga ubiti, pa je htio da obojica budemo goli i slični - svjedočio je na sudu Mirko Kosović, koji je u trenutku

drame imao 17 godina. Mlađan je Nikolinu pustio oko ponoći.

- Molila sam policajce da bude po Srđanovim uvjetima jer sam se bojala snajperista, pa smo izašli onako kako je tražio Mlađan - rekla je tada Božena Kosović. Prvo je izašla ona pa Mlađan, koji je u stanu ostavio dva pištolja i nož. Na kraju je izašao Mirko. Talačka situacija trajala je od 20.30 do dva sata ujutro.

- Ne želim ni najvećem neprijatelju da prođe takvo što. Vjerujem da sam ga svojim ponašanjem smirila. Tresla sam se kao šiba na vodi. Trudila sam se da bude dominantan. Inspektor Babić bio je jedina svijetla točka. Nakon što je stupio u kontakt s policijom, dao mi je slušalicu, a tijekom razgovora inspektor je rekao: ‘Ako je tko s vama, nakašljite se’. Da sad vidim bivšu glasnogovornicu MUP-a , prvo bih joj opalila šamar, a onda je upitala je li normalna. Moj sin vezan sjedi pokraj njega na kauču, a ona me pita kakvo oružje ima - rekla nam je tada Božena Kosović, koja nakon svega tri dana i tri noći nije spavala.

- Jako me je strah da ne iziđe. Za to sam da doživotno ostane iza rešetaka jer on nema kaj raditi vani - rekla je Božena, koja je tužila RH i zatražila odštetu. Nakon godina na sudu, nije ju dobila.

Mlađanova majka: Rekla sam mužu 'Ajmo se ubiti'

U igrano-dokumentarnom serijalu Tragovi na Novoj TV u listopadu 2018. o Mlađanu su javno pričali i roditelji Nediljka i Mladen Mlađan.

- Svi smo plesali oko njega, držali ga kao kap vode na dlanu, pazili ga. Bio je jedino muško dijete u obitelji - ispričala je. No, nakon svih tih ubojstava, kaže da su bili mrtvi ljudi.

- Rekla sam mužu 'Ajmo se ubiti'. Nisam vidjela svrhu života, svijet mi se totalno srušio - ispričala je Nediljka Mlađan. Kaže kako i dalje sanja sina, kako prolazi blizu kuće i ne može ući u nju.

O Mlađanu je pričao i njegov prijatelj Vlado Kadička, koji je rekao kako ne može reći daje imao ikakvih problema s Mlađanom te da su normalno trenirali. Isto tako i njegov profesor Pavao Zrnić je rekao kako se jako rijetko moglo doprijeti do Mlađana, ali da je sve jako poslušno izvršavao.

- Srđan Mlađan je danas sinonim za zlo za mnoge ljude, za cijelu državu - rekla je njegova majka na kraju emisije i dodala kako bi bilo bolje da su svi troje mrtvi. Dodala je kako je bol žrtava i njihova bol te da se svakog dana pomoli za žrtve.

Mladen Mlađan je na samom kraju emisije poručio kako traži oprost u ime svoje obitelji i za sina, no njegova je supruga dodala kako to ne može tražiti jer nema obraza tražiti taj oprost.

Srđanu Mlađanu kazna zatvora ističe 4. svibnja 2027.

- Ne razumijem da netko može to napraviti, popiti čašu mlijeka i otići spavati - rekla je Mlađanova majka opisujući sina nakon jednog ubojstva. Za Srđana je rekla kako se volio igrati kao sva druga djeca i da nije bio zahtjevan.