Monstrum ubio tri žene na sudu u Zagrebu: 'Kad mi skinu ove lisice, poubijat ću sve oko sebe!'

Policajac Mato Oraškić je prije točno 21 godinu, 22. rujna 1999., tijekom brakorazvodne parnice s pištoljem ušetao u sudnicu na Općinskom sudu u Zagrebu i ubio sutkinju, odvjetnicu i suprugu te teško ranio zapisničarku

<p>Srijeda 22. rujna 1999. godine za sutkinju <strong>Ljiljanu Hvalec</strong> trebao je biti uobičajen radni dan. Brakorazvodna parnica supružnika Oraškić bila je zakazana za 9.30 sati. Kako se bližilo vrijeme parnice, <strong>Mato Oraškić </strong>već je provodio svoj krvavi plan. U sud je ušao kroz gruntovnicu, znajući da će kroz taj ulaz lakše proći s oružjem. </p><p>Sat vremena prije rasprave na sud je došao i<strong> Vladimir Šeks</strong>, tadašnji predsjednik Hrvatskog sabora, zbog zakazanog ročišta radi sukoba s kolegom <strong>Slavenom Leticom</strong> koji ga je jednom prilikom nazvao pijancem. U društvu odvjetnice <strong>Nele Pedišić</strong>, Šeks je stajao na jednom od hodnika suda. Bilo je oko 9.45 sati, a na prvom katu suda odvijala se drama. </p><p>Teško ranjena zapisničarka <strong>Stanka Cvjetković</strong> kasnije je posvjedočila kako je Oraškić ustao i izvadio pištolj nakon što je sutkinja izdiktirala za zapisnik da je brakorazvodni postupak gotov. </p><p>S prva dva hica Mato Oraškić ubio je suprugu <strong>Gordanu</strong>, a nakon nje, također s dva metka, odvjetnicu<strong> Hajru Prohić</strong>. Okrenuo se prema sudačkom stolu i upucao sutkinju, a njezino tijelo klonulo je na pod. </p><p>Zapisničarku je teško ranio, a pri odlasku iz suda zgrabio i spise te ih spremio u ruksak. Odjurio je u zahod gdje je oprao ruke, a zatim je istim putem, kroz gruntovnicu, izašao iz zgrade suda. </p><h2>'Na bojištu sam bio, ali takvo što u životu nisam vidio'</h2><p>- Bio sam na bojištu, ali takvo što u životu nisam vidio. Na lijevoj strani sudnice jedna preko druge ležale su na podu dvije žene. Krenuo sam prema izlazu, ali sam tada čuo tihi glas zapisničarke. Molila je da maknemo stol s nje - ispričao je sudu 2. lipnja 2000. godine sudac <strong>Ivica Veselić </strong>koji je kobnog dana prvi, s kolegom <strong>Mladenom Ježekom</strong>, ušao u krvavu sudnicu. </p><p>Suprugu ubijene sutkinje strašnu vijest priopćio je partner iz pekarnice koju su zajedno držali. Najteže mu je bilo reći sinovima, koji su tada imali 10 i 6 godina. Ubojicu majke svojih dječaka prvi puta je vidio na sudu. </p><p>- Nikada nisam nikome poželio smrt, ali kad je on u pitanju, za njega ne vrijedi katolički oprost. Bog neka mu oprosti ako može, ali ja do svoje smrti neću - rekao je <strong>Mario Hvalec. </strong></p><p>Suprugu Ljiljanu upoznao je kad su bili vrlo mladi. Zajedno su odrastali i potjecali iz radničkih obitelji. Za smrt supruge i majke Mario i sinovi nagodbom su od države dobili 50.000 tadašnjih njemačkih maraka. </p><p>Mato Oraškić svoj je brak uništio patološkom ljubomorom. Nakon što bi završio sa smjenom u policijskoj postaji u Novom Zagrebu odlazio je u kafić na Sigečici i čekao da supruga Gordana završi smjenu. Iz početne idile, brak se u godinu dana pretvorio u pakao.</p><h2>Pobjegla je u Njemačku, Ludi Mato došao za njom</h2><p>Ljubomorni ispadi Mate Oraškića ili 'Ludog Mate', kako su ga zvali, bili su sve češći i žešći. Suprugu Gordanu je psihički zlostavljao, a počeo ju je i tući. Početkom 1999. godine nazvala je svoje roditelje, koji su živjeli u Njemačkoj, da ju je Mate pretukao i da je otišla od njega. Majka i brat su po nju došli u Sloveniju i odveli je u Njemačku, no Mati je to tek bio okidač. Otišao je za njom. Intervenirala je i njemačka policija, a Mato je sve prikazao kao otmicu u kojoj su glavni igrači suprugina majka i brat. </p><p>Gordana je rekla kako joj je zaprijetio da će, ako nekome kaže da ju je tukao, jedan metak dobiti ona, a drugi će ispaliti u sebe. Njegova obitelj bila je na njegovoj strani te su Gordanu optužili da je bila u vezi s vlasnikom kafića na Ferenščici u kojem je radila. Optužili su je i da je njezina obitelj od Mate ukrala 50.000 maraka te da ju je zato i ubio. </p><p><strong>POGLEDAJTE GALERIJU:</strong></p><p>Oraškić nije mogao podnijeti činjenicu da se bliži dan kada će izgubiti ženu koju je smatrao svojim vlasništvom. Dan prije pokolja ispovjedio se u crkvi u Rasniji gdje je često odlazio kad bi posjećivao majku u Cvetkovcu kod Koprivnice. Kod majke je proveo i zadnji dan prije masakra. Bio je uznemiren, a mjesec dana ranije suspendiran je s posla jer se sumnjalo da je 23. lipnja 1999. zapalio kuću Gordaninih roditelja. Ona je bila u Njemačkoj, a nekoliko dana prije krvavog ročišta stigla je u kuću svojih roditelja u Blagorodovcu. </p><p>Večer prije ročišta Gordanu je nazvala odvjetnica <strong>Hajra Prohić</strong> i rekla da će ipak biti na raspravi, s koje je trebala izostati zbog smrti suprugovog oca. </p><p>- Moja je supruga ipak otišla na to ročište. I danas kad razmišljam o svemu što se dogodilo, siguran sam da je on svjesno počinio taj zločin. Teško mi je prihvatiti neka objašnjenja da je on to učinio samo zato što se radilo o ženama - kazao je <strong>Esad Prohić</strong>, suprug ubijene odvjetnice. </p><h2>Prvi osuđenik koji je dobio maksimalnu kaznu zatvora </h2><p>Na suđenju Oraškiću koje je uslijedio, ubojica je izvodio svoju predstavu. Majci ubijene Ljiljane Hvalec dobacio je ''Đubre jedno!''. Čitavo suđenje ponavljao je kako je optužba protiv njega montirana. </p><p>- Kako bi bilo vama da vas optuže, a izgubili ste tako drage osobe! - rekao je tada u sudnici.</p><p>Sudac <strong>Zdravko Jambrović</strong>, kojeg je Oraškić nazivao korumpiranim pijancem, kazao je kako u svojoj višegodišnjoj praksi nije naišao na ovakav slučaj. Oraškić je sucu čak duže vrijeme pisao iz zatvora, a nakon uhićenja je rekao ''Kad mi skinu lisice, poubijat ću sve oko sebe".</p><p>Mato Oraškić kaznu bi trebao izdržavati do 22. rujna 2039. godine. </p>