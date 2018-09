Moon traži od Trumpa i Kima da donesu "odvažnu odluku"

Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in pozvao je u utorak američkog kolegu Donalda Trumpa i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una da donesu "odvažnu odluku" o denuklearizaciji, u trenutku kad Washington priprema novi summit s Pjongjangom.

"Kompletna denuklearizacija korejskog poluotoka pitanje je koje treba temeljno riješiti između SAD-a i Sjeverne Koreje putem pregovora", kazao je Moon na sastanku svoje vlade.

"No, u očekivanju da se rasprave i komunikacija između Sjevera i SAD-a aktiviraju, moramo djelovati kao posrednici među njima", rekao je on. "Predsjednik Trump i predsjednik Kim zamolili su me da odigram tu ulogu".

Bijela kuća je u ponedjeljak navečer objavila da je Trump primio Kimovo pismo o organiziranju njihovog novog susreta nakon povijesnog summita 12. lipnja u Singapuru.

"Glavni cilj pisma bio je organiziranje novog susreta s predsjednikom. Otvoreni smo prema tome i već smo počeli koordinaciju", rekla je glasnogovornica ureda američkog predsjednika Sarah Sanders ne navodeći više detalja o datumu ili mjestu na kojem bi se mogao održati sastanak.