Moramo se nakloniti tolikoj ljudskosti i stručnosti liječnika

Kad smo prije dvije godine pisali o trudnici koju su hitno s Covidom u kritičnom stanju transportirali iz sarajevske opće bolnice u zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti, bila je to drama s neizvjesnim završetkom. Danas je to priča koja je imala pozitivan kraj, priča u kojoj se sretno smiju zdrava žena i njezina kćerkica nakon što su im onda spasili život. A i tad, jednako kao i sad, to je bila i ostala priča o požrtvovnosti, zajedništvu, stručnosti i ljudskosti u kojoj se doista moramo duboko nakloniti sarajevskim i zagrebačkim liječnicima te općenito medicinskim djelatnicima obiju bolnica.