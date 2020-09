Dakle da odgovorim, ne ministru jer on to ne treba niti znati, nije njegovo da zna kalibar tenkovske granate, brzinu ispaljenog zrna iz juri\u0161ne pu\u0161ke, ili mo\u017ee li ili ne mo\u017ee mig \u0161ibnuti raketu...i to jo\u0161 no\u0107u. Ali oni koji u javnost istupaju u ime MORH-a to moraju znati, ako ne znate onda pitajte, ako ne \u017eelite pitati onda ste nesposobni, ako to radite namjerno onda \u010dovjeku \u201csapunate dasku\u201d, \u010detvrtog nema, ili ima ali onda ste nesposobni uhljebi. Citiram vas:\u201d Borbeni avioni MiG 21 nisu opremljeni za provedbu zada\u0107a no\u0107u...\u201d i onda bla, bla, gdje i tko ga koristi i koristio.

Dakle ovo je stra\u0161no, da ne odgovorim ja , neka vam odgovori knjiga uputa pilotu za upravljanje avionom L -17(MiG 21 bis) prva stranica, eto vam slika, pro\u010ditajte \u0161to pi\u0161e...danju i no\u0107u gospodo, to pi\u0161e. Jo\u0161 jednom \u201coprema osigurava letenje danju i no\u0107u\u201d. Idemo dalje kroz knjigu, jer one slu\u017ee za \u010ditanje , ova za u\u010denje, napisana na krvi poginulih koji su ga u po\u010detku i tijekom eksploatacije koristili. Slijede\u0107ih par slika iz iste knjige (svetog pisma za pilote, znalci moji) govori \u201ca kako se to leti no\u0107u\u201d, kako sa kabinom, pokretanje ,vo\u017eenje, polijetanje, slijetanje, pa i o osobenostima kad nema\u0161 rasvjetu koju bi trebao imati (eto ide i bez toga). Kome da vjerujemo??? Pilotskom svetom pismu ili vama ekspertima,

Drugi citat, ono da uhljebi poka\u017eu kako mo\u017ee i gore:\u201dS obzirom na zahtjeve primarno je konstruiran za presretanje velikih ciljeva koji slabo manevriraju (bombarderi) u dnevnim uvjetima i zbog toga nije opremljen za zra\u010dnu borbu na srednjim i velikim daljinama (ma \u0161to to zna\u010dilo-moj dodatak), kao ni za borbena djelovanja no\u0107u. Alo ljudi, uhljebi, ovo je bis, ima radar(skroman dodu\u0161e) nosi rakete sa TG (zajebana) R-60m ili bez m, ima top (23 u milimetrima),ima poja\u010dan motor, dopunski forsa\u017e-to je ono kad misli\u0161 da je po\u017ear ,a ono motor gura tako da ga ne obuzdava\u0161 ni sa 7-8g, ma o \u010demu to ja.? Evo vam knjiga 2\u201dMetodsko uputstvo za borbenu primjenu aviona L-17(MiG 21 bis). I odmah na po\u010detku kak i treba:\u201d namjenjen za borbu u zraku protiv svega \u0161to leti, DANJU AND NO\u0106U, a bogami i po ciljevima na zemlji danju ali i no\u0107u u PMU( povoljni meteo). Pitate se \u201csu\u010dim\u201d-pa eto pi\u0161e , dao sam vam, stranica iza-vo\u0111eno raketno naoru\u017eanje, u stvari samo se vodi, ispali\u0161 i \u201ca je to\u201d-imamo je R-60m ili bez m, pro\u010ditajte o njoj, pi\u0161e sve, pi\u0161e da je \u0161ibne\u0161 i pri 7g (na bombarder koji vitla sa tim g ,pi\u0161e da avion i naoru\u017eanje rauba\u0161 od zemlje (nije ravna plo\u010da) do prakti\u010dnog vrhunca (0 metara-18000metara), jel \u010ditate ?? Pi\u0161e u knjizi, ja vjerujem napisanom jer sam to sve primjenjivao...i vi\u0161e od toga pa i 30%. I hvala onom koji ga je napravio, zato sam \u017eiv, eto vam i moje osposobljenje iz 84. onog vijeka za borbeno djelovanje no\u0107u, alo no\u0107u, pa kako to?? Jbga mo\u017ee se, ima se, a eto ima i pe\u010dat.E da i u Hr se letjelo no\u0107u, obu\u010dih \u010dini mi se 4,5 pilota i to ba\u0161 na avionu koji po vama nemo\u017ee no\u0107u, de\u010dki \u0161ibali i samostalno, no da bi avioni letjeli mora\u0161 imati rez.dijelove,motore,opremu,razra\u0111en sustav u koji mora\u0161 ulagati ne onoliko koliko si ulagao od kraja rata do sada, nego puno, puno vi\u0161e. Naravno ako \u017eeli\u0161 da ti naziv bude HRZ, a ne HVZ ili HHZ( ove srednja slova su ratno, vatrogasno, helik(h)optersko zrakoplovstvo).