Obavijesti

News

Komentari 0
EVO IZNAD KOJIH PODRUČJA

MORH: Moguće je probijanje zvučnog zida zbog leta aviona

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
MORH: Moguće je probijanje zvučnog zida zbog leta aviona
Foto: MORH/ T. Brandt

Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila HRZ-a izvodit će vježbe na visini iznad 10 tisuća metara na području Ličko-senjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) najavilo je da će se u četvrtak u razdoblju od 10:45 do 12 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Kako je priopćilo Ministarstvo obrane, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila HRZ-a izvodit će vježbe na visini iznad 10 tisuća metara na području Ličko-senjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije.

Zrakoplovstvo ističe da se sve aktivnosti provode u propisanim zonama leta i u skladu s pravilima o uporabi zračnog prostora Republike Hrvatske. Tijekom probijanja zvučnog zida može se očekivati kratkotrajna pojačana buka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'
ZNAČI LI IM TO IŠTA?

Huligani su tjerali i čovjeka koji je 1991. branio Vukovar: 'Branio sam svoju domovinu Hrvatsku'

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete je 1991. kao policajac branio Vukovar. Smireno je razgovarao sa crnokošuljašima koji su upali na priredbu, nije ih se bojao. Želio je zaštititi djecu
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...
Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'
KLAONICA U UKRAJINI

Ukrajinske Alfe pokosile Ruse u Pokrovsku: 'Sve smo snimili'

Bitka za ukrajinski grad Pokrovsk pretvorena je u lov elitnih jedinica na ruske snage. Načini se ne biraju, a najviše posla imaju male diverzantske jedinice s obje strane

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025