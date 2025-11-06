MORH: Moguće je probijanje zvučnog zida zbog leta aviona

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo (HRZ) najavilo je da će se u četvrtak u razdoblju od 10:45 do 12 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Kako je priopćilo Ministarstvo obrane, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila HRZ-a izvodit će vježbe na visini iznad 10 tisuća metara na području Ličko-senjske, Zadarske i Primorsko-goranske županije.

Zrakoplovstvo ističe da se sve aktivnosti provode u propisanim zonama leta i u skladu s pravilima o uporabi zračnog prostora Republike Hrvatske. Tijekom probijanja zvučnog zida može se očekivati kratkotrajna pojačana buka.