MORH se javio oko izbacivanja Ante Bačića iz ratne škole. Kažu da se zakon ne odnosi na Baću

Iz Ministarstva obrane su odgovorili na upite N1 o upisu HDZ-ovog saborskog zastupnika Ante Bačića u ratnu školu "Ban Josip Jelačić". Bačićev upis u ovu školu otkrila su 24sata, kao i da je isti upis bio protuzakonit jer zakon predviđa upis državnim službenicima, a ne državnim dužnosnicima kao što je Bačić.

Na naše otkriće jučer se osvrnuo i predsjednik Zoran Milanović koi je ustvrdio da će izbaciti Bačića iz škole.

Ukratko, iz MORH-a sada tvrde da se zakon ne odnosi na HDZ-ovog Bačića. Njihov puni odgovor pročitajte u nastavku, ali prije toga ponovimo što je sve problematično u Bačićevu upisu u ratnu školu.

Bačićev upis u ratnu školu je nezakonit jer je u suprotnosti sa Zakonom o službi u Oružanim snagama. Štetan je za pripadnike Oružanih snaga jer im političar praktički otima mjesto u ratnoj školi, s obzirom na to da je broj polaznika ograničen. Nadalje, dolazi do politizacije vojske jer se u program izvorno namijenjen vojnicima i državnim službenicima, odnosno profesionalcima, nezakonitom odlukom Ministarstva, a na preporuku predsjednika Sabora, postavlja političar, i to iz vladajuće stranke. Također, oštećuje se i proračun jer se iz njega plaća školovanje dužnosnika koji na to nema pravo. Stvara se i sukob interesa jer je Bačić član Odbora za obranu koji bi trebao nadzirati vojni sustav, a istovremeno je upisom u školu dio tog sustava. Naposljetku, postavlja se pitanje demotiviraju li se profesionalni vojnici ovakvim postupanjem. Šalje li im se poruka da zakon nije važan i može se kršiti pod određenim uvjetima?

Ovo je bio odgovor MORH-a:

“Odredbe Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske koje se odnose na četvrtu razinu izobrazbe odnosno Ratnu školu ne odnose se na polaznike oružanih snaga partnerskih i savezničkih država i na zaposlenike iz primjerice Hrvatskoga Crvenog križa i vatrogastva, kao i na druge kategorije (npr. državni dužnosnici).

Ti se polaznici na ovu vojnu izobrazbu upućuju odlukom ministra, a na temelju preporuka i prijedloga njihovih tijela. Tako je i zastupnik Ante Bačić upućen u Ratnu školu na preporuku Hrvatskoga sabora.

Dakle, odredba Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske koja se navodi ne odnosi se na zastupnika u Hrvatskome saboru Antu Bačića budući da ona govori o kategoriji osoblja koja se upućuje na izobrazbu radi obnašanja dužnosti određene razine odgovornosti.

Zastupnik Ante Bačić već obnaša najvišu dužnost voditelja izaslanstva Hrvatskoga saboru u Parlamentarnoj skupštini NATO-a na što je izabran odlukom Hrvatskoga sabora. Svrha njegove izobrazbe je daljnje usavršavanje u ovom području. Niti jedna zakonska odredba ne zabranjuje državnim dužnosnicima da bi mogli pohađati ovakvu vrstu izobrazbe.

Ratnu školu i do sada su pohađali pripadnici oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja kao i osobe raznih kategorija iz drugih tijela izvan sustava Ministarstva obrane.

Cilj izobrazbe u Ratnoj školi je stjecanje znanja i vještina za usklađivanje i koordiniranje upotrebe elemenata nacionalne moći zbog ostvarivanja nacionalnih interesa te postizanje sinergije svih dionika sustava.

Što se tiče navoda o zabrani ulaska u vojarnu zbog pohađanja vojne izobrazbe navodimo da vojnim lokacijama, vojarnama po zakonu upravlja i raspolaže Ministarstvo obrane. Zastupnik Ante Bačić ima potrebne nacionalne i NATO sigurnosne certifikate.

Kada govorimo o poštivanju zakona ističemo kako je Ministarstvo obrane puno puta upozoravalo na potpore i korištenje materijalnih sredstava koja se protivno zakonu koriste za potrebe Ureda predsjednika Republike Hrvatske”, odgovorili su iz MORH-a za N1.

