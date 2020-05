Most će na izbore samostalno: 'Bog čuva hrabre, idemo čisti'

Most nezavisnih lista na nadolazeće će parlamentarne izbore samostalno, objavili su to predsjednik Božo Petrov, Nikola Grmoja i novo lice Marin Miletić u videu kojeg je ta politička opcija objavila na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Most na izbore ide samostalno jer želimo da čisti, pošteni ljudi budu u Hrvatskom saboru i ako je to jedini način onda idemo tako. Ne očajavajte, to je ispravan put. Ne možete s vragom tikve saditi. Bog prati hrabre i ja se ničega ne bojim. Pogotovo ne uz ovakve ljude - započeo je Petrov svoje izlaganje.

Grmoja je dodao kako borba tek započinje te da Most neće nikad biti kao 'oni drugi' jer onda ništa neće promijeniti. Osvrnuo se i na bivšu suradnju s HDZ-om.

- Ljudi nam predbacuju da smo ušli u vlast tada. Što smo drugo mogli? Kad smo vidjeli da se s tim ljudima ne može raditi i da oni ne žele promjene nego štite korupciju mi smo se povukli. Jedina samo politička opcija koja je glasala za raspuštanje Hrvatskog sabora - zaključio je Grmoja, a trojac je pozvao glasače da iziđu na izbore te su optimistično najavili više od tri mandata, koja im neke ankete u ovom trenutku predviđaju.