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OTPAD U LICI

Most: Država mora utvrditi sastav i sljedivost materijala iz Ličkog Osika iz Ličkog Osika

Piše HINA,
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Most: Država mora utvrditi sastav i sljedivost materijala iz Ličkog Osika iz Ličkog Osika
Zagreb: Troskot i Miletić o temi "Most ima nalaze koji potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osika prethodno je demantirao tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo analiziranog uzorka

Most je u utorak poručio  da država mora službeno utvrditi sastav i sljedivost materijala iz Ličkog Osika, uzeti reprezentativne uzorke te objasniti gdje je završio materijal odvožen s te lokacije, nakon što je Neven Plast osporio tvrdnje da je njemački laboratorij potvrdio opasni otpad na toj lokaciji.

Lokalni prerađivač plastike Neven Plast iz Ličkog Osika prethodno je demantirao tvrdnje Mostova zastupnika Zvonimira Troskota, navodeći da njemački laboratorij SGL nije potvrdio podrijetlo analiziranog uzorka niti ga je klasificirao kao opasni otpad.

Most sada navodi da je preliminarna analiza uzorka dostavljenog laboratoriju SGL pod oznakom „NEVENPLAST Lički Osik“ pokazala 95.800 miligrama bakra po kilogramu, odnosno 9,58 posto suhe tvari, 727 miligrama olova, 432 miligrama antimona i 906 miligrama cinka po kilogramu, kao i 7,1 miligram ukupnih PAH-ova po kilogramu te tragove PCB-a.

Iz stranke tvrde da takvi rezultati zahtijevaju hitnu službenu karakterizaciju materijala, strogi nadzor i potpunu sljedivost.

Neven Plast objavio je odgovor SGL-a prema kojem djelatnici laboratorija nisu uzimali uzorke niti provjeravali njihovo geografsko podrijetlo. Laboratorij je naveo i da izvještaj ne sadrži klasifikaciju dostavljenog materijala kao opasnog otpada te da se analitički rezultati odnose isključivo na zaprimljeni materijal.

Most odgovara da nije skrivao da uzorke nisu uzimali djelatnici laboratorija, nego ljudi iz Like, te tvrdi da su građani sami financirali analize zbog izostanka pravodobnih odgovora institucija.

Stranka traži da vlasnik lokacije i nadležna tijela objave gdje je odvezeni materijal završio, tko ga je prevozio, u kojim količinama, na temelju kojih pratećih listova i e-ONTO evidencija te kojem ovlaštenom primatelju.

- Ako je riječ o urednoj sekundarnoj sirovini, odgovor mora biti jednostavan i dokumentiran - poručuju iz Mosta.

Traže da država službeno uzme reprezentativne uzorke, objavi rezultate, utvrdi sljedivost materijala te zaštiti vodu, tlo i zdravlje stanovnika.

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