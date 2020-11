Most je promijenio statut, ime i logo: 'Želimo jasnu strukturu'

Između ostalog, proširuje se predsjedništvo koje će imati od 11 do 13 članova, a povećava se i broj članova Glavnog odbora, najviše do 55

<p>Most nezavisnih lista uveo je nekoliko promjena u statut i rad stranke koja će se odsad zvati samo "Most".</p><p>Izmijenjen je i stranački logo, a pojednostavljeno je učlanjivanje i iščlanjivanje iz stranke. </p><p>"Nastavljamo suradnju s nezavisnim pojedincima i nezavisnim listama, ali želimo jasnu hijerarhiju, jasnu stranačku strukturu koja će nam omogućiti lakše i jednostavnije djelovanje i prezentiranje politika za koje se zalažemo", rekao je politički tajnik Mosta <strong>Nikola Grmoja</strong> na konferenciji za novinare u nedjelju.</p><p>Između ostalog, proširuje se predsjedništvo koje će imati od 11 do 13 članova, a povećava se i broj članova Glavnog odbora, najviše do 55. </p><p>Uvodi se elektronsko glasovanje, a tako će se, najavljeno je, održati i unutarstranački izbori do kraja ove godine.</p><p>Jedan od razloga zašto su mijenjali Statut je i taj što su dosad imali jako otežano i učlanjivanje i iščlanjivanje iz Mosta.</p><p>"U ovom trenutku smo imali oko 500 članova, a sada će svi koji su bili u pridruženom članstvu, a njih je deset ili više puta od redovnih, postati članovi Mosta", istaknuo je Grmoja.</p><p>Također istaknuo da su jasno definirali vrijednosti za koje se zalažu.</p><p>Most će se boriti protiv korupcije i klijentelizma, za efikasniju državu s manje poreza i transparentnim upravljanjem javnim novcem, zalagat će se za opće ljudske i kršćanske vrijednosti koje su važne većini hrvatskog naroda, poručio je Grmoja.</p>