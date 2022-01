I prije samog glasanja o nizu zakona, među kojima je i paket koji čini okosnicu reforme socijalne skrbi, u sabornici je zaiskrilo između Mostovih zastupnika i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

Marija Selak Raspudić je podsjetila kako je Most prije pet dana u Sabor predala preko 800.000 potpisa za raspisivanje referenduma.

- Još nije sazvan Odbor za Ustav koji će tek predložiti odluku o tome tko će prebrojavati potpise. Zašto izigravate volju naroda - upitala je, a Jandroković odgovorio da to nije točno.

- Nije istina da nije pokrenuta procedura jer sam ja iz svog Ureda odmah uputio Odboru za Ustav dopis sa vašim zahtjevom za referendumom i zapisnikom o primopredaji potpisa. Oni će sazvati sjednicu i nakon toga će ići sa zaključkom prema plenarnoj sjednici. Sve će se događati u skladu sa zakonski predviđenim rokovima. Ne znam što je tu sporno - istaknuo je.

Mostov Nikola Grmoja se javio za povredu Poslovnika pa dobio i današnju treću opomenu.

- Velik je broj ljudi potpisalo za ovaj referendum i mi sigurno nećemo mirno gledati kako vi odugovlačite ovaj proces - poručio je.

Jandroković im je odbrusio da prestanu sad prozivati sve druge kad je njima trebalo mjesec dana da bi potpise uopće donijeli u Sabor.

- Sada od prvog dana već vršite pritisak zašto se ne čini onako kako vi želite. Čini se u skladu s procedurom. Što bi sad svi trebali trčati da što prije bude gotovo? Dajte malo razmislite kako ste vi radili i kako sad očekujete da radi druga strana. Napravit će Sabor sve u skladu sa zakonom i to ne onoliko dugo koliko ste vi radili nego puno brže. Nemojte vršiti pritisak, da ste me to pitali nakon tri tjedna, onda bi bilo neke osnove, ali sada nakon prvog dana, to zaista nema smisla - poručio je predsjednik Sabora.

Obzirom da je dobio i treću opomenu, Grmoja više nema pravo govora. Selak Raspudić se ponovno digla i pozvala da se sazove sjednica Odbora za Ustav pa i ona dobila opomenu.

'Što je Vlada učinila da zaštiti građane od energetske krize? Ništa'

Potom su zastupnici zatražili stanku. Selak Raspudić će obrušila na Vladu i premijera Andreja Plenkovića zbog nereagiranja na inflaciju i rast cijena energenata.

- Čak ni pučka kuhinja, mjesto koje je prije moglo hraniti gladne, više nema novaca da bi sebe održala. Situacija je toliko dramatična. A što je naš premijer učinio da se to spriječi? U listopadu, kada je EU raspravljala o smanjenju oporezivanja i ostalim mjerama koje će omogućiti građanima da premoste energetsku krizu, znate kako se naš premijer borio za interese građana? Mislite da je nudio modele smanjenja oporezivanja, zaštitu naših potrošača? Naravno da nije. Tek je rekao da promatramo plin kao prijelaznu fazu prema obnovljivim izvorima energije. Muče vas plin, inflacija? Ako nemate kruha, jedite kolače. Ako nemate za plin, stavite si solarne panele - poručila je.

'Selak Raspudić je promašila dvoranu'

Selak Raspudić je promašila dvoranu, rekao je HDZ-ov Branko Bačić.

- Ako je mislila ovako nastupati, onda je trebala ići preko Markova trga u Gradsku skupštinu i prozvati gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i Možemo jer za te račune, kao i pučkoj kuhinji, tako i svim drugim poduzetnicima u Zagrebu, treba prozivati vlast u Zagrebu. Ono što je u domeni Vlade je da pod kontrolom drži cijenu energenata u RH i naši sugrađani i poduzetnici imat će zajamčenu cijenu do 1. travnja. U međuvremenu je Vlada poduzela radnje kako bi napravila određenu sigurnosnu mjeru kako bi naši sugrađani imali određenu zaštitu i kako bi taj udar na njihov standard bio niži - poručio je.

Mostov Zvonimir Troskot javio se za povredu Poslovnik i naglasio kako se njegova kolegica nalazi u dobroj dvorani.

- Plenković nije prihvatio tri poziva Kraljevine Španjolske i Italije da se ide u zajedničko pregovaranje plina obzirom da određene zemlje u EU kalkuliraju - poručio je pa i on dobio opomenu.

'Bačić se opravdano uzrujao'

Javila se i prozvana Selak Raspudić istaknuvši kako se Bačić opravdano uzrujao.

- Jer sam razotkrila pred cijelom javnosti, a nadali ste se da nitko ne čita briselska izvješća, što ste za zaštitu građana od energetske krize učinili u trenutku dok se još nešto moglo učiniti - rekla je.

Dakako, dobila je i drugu opomenu od Jandrokovića jer se nije radilo o povredi Poslovnika nego replici.

Suverenist Željko Sačić se osvrnuo na sukob dva brda - Pantovčaka i Banskih dvora - oko situacije u Ukrajini. Smatra da je nejedinstven stav izvršne vlasti po tom pitanju nedopustiv.

- Nevjerojatno je da se tako kontradiktorne i zbunjujuće poruke šalju i hrvatskoj i međunarodnoj javnosti, da se jedan dio naše izvršne vlasti zalaže za jedne stavove, a drugi dio za druge. Nevjerojatno je da mi nemamo jedinstven stav o tome kako ukrajinskoj državi trebamo dati apsolutnu potporu u zaštiti njezinog suvereniteta i opstanka i ne uzimamo u obzir da smo članica NATO saveza - poručio je.

Prebacivati odgovornost Vlade na vlast Grada Zagreba je sramotno, poručila je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš. Jandroković je skoro zaboravio, ali se ipak sjetio dati i njoj opomenu. A opalio ju je i svom stranačkom kolegi Josipu Boriću, koji je mostovce nazvao "Zokinim mališanima."

Zastupnik Fokusa Dario Zurovec stanku je zatražio kako bi ukazao na odgovornost Vlade za stanje u HNB-u, točnije za "izbor ovakvog guvernera i šefice unutarnje revizije, koji su iskoristili povlaštene informacije da bi, naravno, imali nekakvu osobnu korist."

Kritike na račun zakonskog paketa reforme socijalne skrbi

Govoreći o paketu zakona koji se tiču sustava socijalne skrbi, zastupnica Centra Dalija Orešković istaknula je kako se Zakonom o socijalnoj skrbi mijenja forma, ustroj tijela koje bi trebalo voditi brigu o potrebama najugroženijih pojedinaca i skupina.

- Model koji se uvodi ovim Zakonom je sporan. Naime, postojeći centri za socijalnu skrb gube svoju samostalnost i postaju dio novog tijela koje se tek osniva, a to je Hrvatski zavod za socijalnu skrb. Protiv odluka tog Zavoda odlučivat će Ministarstvo, a protiv odluka Ministarstva još jedno novo tijelo koje se tek osniva, a to je Povjerenstvo za odlučivanje o pritužbama - navela je naglasivši kako je ustroj i osnivanje tog novog tijela protuustavno i da će odlukama tog Povjerenstva doći do teškog degradiranja struke.

- Jer za članove Povjerenstva nije propisano da moraju imati ikakve uvjete u pogledu stručne spreme ili drugih profesionalnih kvalifikacija. To je bizarno utoliko što se ovim Zakonom osnivaju i neka druga tijela i ustanove, a među njima je i Akademija za obrazovanje u sustavu socijalne skrbi, dakle, formiramo posebnu obrazovnu instituciju koja će educirati djelatnike samo jednog specifičnog dijela javnog sektora. A onda će njihove odluke preispitivati needucirano Povjerenstvo - istaknula je.

'Mi smo socijalni slučaj država, a ne socijalno osjetljiva država'

Povećanje naknada za osobe s invaliditetom s 1500 na 1750 je isto kao i hvaljenje s povećanjem minimalne plaće gdje se uopće ne uspoređuje koliko su plaće, odnosno naknade rasle u drugim zemljama, ističe u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte Katarina Peović.

- Samo se govori o jednogodišnjem povećanju, što je potrebno, ali u usporedbi s onim što smo radili zadnjih 10 godina to je apsolutno nedostatno. A što se tiče toga koliko smo mi socijalno osjetljiva država, mi smo socijalni slučaj država, a sve mjere koje HDZ poduzima padaju u vodu kada uzmete statistiku u sliku stvari i onda vidite da smo osma najgora država u EU prema broju ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. A njih je gotovo trećina u ovoj zemlji - poručila je.