Most krivi Plenkovića. Grmoja: 'Upozoravali smo na porast cijena nakon uvođenja eura'

Saborski zastupnik Nikola Grmoja podsjetio je danas kako je Most upozoravao da će doći do rasta cijena nakon uvođenja eura te ustvrdio kako je za cijelu situaciju najodgovorniji premijer Andrej Plenković.

- Na rast cijena zbog uvođenja eura smo upozoravali ranije, uputili smo i dva zaključka u saborsku proceduru kojima smo tražili odgodu uvođenja eura u vrijeme visoke inflacije no za to nije bilo sluha ni kod vladajućih ni kod zastupnika SDP-a i Možemo - izjavio je u Saboru.

- U svim zemljama koje su uvele euro došlo je do rasta cijena a zbog inflacije taj rast je kod nas puno veći, a premijer Plenković uvjeravao je hrvatsku javnost da će rast cijena zbog uvođenja eura biti neznatan - dodao je.

- Jedina odgovornost za ovo je odgovornost Andreja Plenkovića, no on je morao zadatak odraditi, jasno je zašto on provodi ovu agendu i njega standard hrvatskih građana puno ne zanima - kazao je Grmoja.

Tvrdi i kako ništa nije poduzetno, nisu uvedene crne liste, i da zakoni nisu dali Državnom inspektoratu i ostalim tijelima mogućnost da nešto poduzmu.

Iako Državni inspektorat ne smatra direktno odgovornim Grmoja je poručio da će podržati inicijativu Karoline Vidović Krišto (OIP) za razrješenje Andrije Mikulića jer smatra da je riječ o kompromitiranom čovjeku koji ne bi trebao biti glavni državni inspektor.

Izrazio je i nadu da će građani vladajuće kazniti na izborima i da će doći vlast koja će voditi više računa o hrvatskim građanima, a ne kako kaže, o onome što će reći Ursula von der Leyen ili netko drugi u Europskoj komisiji.

