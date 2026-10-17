Možemo! i Most u anketama bilježe konstantni rast popularnosti jer udaraju po HDZ-u gorljivije, uvjerljivije, čak i emotivnije nego što to čini lider oporbe - SDP, piše u kolumni za Express Tomislav Klauški
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+
Most raste. Raste i opasnost da opet budu HDZ-u prvi zdesna
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Veliki padaju, mali rastu. Veća braća tonu, mlađa braća cvjetaju. Neobične stvari događaju se u anketama popularnosti stranaka. Dvije najveće partije gube na popularnosti - jedna na vlasti, druga u oporbi - dok dvije prateće stranke i potencijalne koalicijske partnerice - jedna već rezervirana, druga opcionalna - dobivaju na popularnosti.
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