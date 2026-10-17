Obavijesti

News

Komentari 0
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+

Most raste. Raste i opasnost da opet budu HDZ-u prvi zdesna

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 3 min
Most raste. Raste i opasnost da opet budu HDZ-u prvi zdesna
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Možemo! i Most u anketama bilježe konstantni rast popularnosti jer udaraju po HDZ-u gorljivije, uvjerljivije, čak i emotivnije nego što to čini lider oporbe - SDP, piše u kolumni za Express Tomislav Klauški

Veliki padaju, mali rastu. Veća braća tonu, mlađa braća cvjetaju. Neobične stvari događaju se u anketama popularnosti stranaka. Dvije najveće partije gube na popularnosti - jedna na vlasti, druga u oporbi - dok dvije prateće stranke i potencijalne koalicijske partnerice - jedna već rezervirana, druga opcionalna - dobivaju na popularnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Propucan sanitet na A3! Metak pogodio medicinskog tehničara
STRAŠNO

Propucan sanitet na A3! Metak pogodio medicinskog tehničara

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, gdje su mu u ruci pronašli streljivo nepoznatog kalibra
Poznati odvjetnik: Ovo u Splitu je sramota, ali i Plenković je bio kod Thompsona. Sve je to isto...
NACISTIČKI KORTEO

Poznati odvjetnik: Ovo u Splitu je sramota, ali i Plenković je bio kod Thompsona. Sve je to isto...

Pravosuđe je sporo, ali ja nisam vidio niti čuo da policija previše prijavljuje navijače, govori odvjetnik Nobilo...
Šeks je otvoreno progovorio: Zabranio bih ‘Za dom spremni’!
EKSKLUZIVNO

Šeks je otvoreno progovorio: Zabranio bih ‘Za dom spremni’!

HDZ-ov veteran u novom broju tjednika Express posve nedvosmisleno objašnjava zašto bi zabranio ustaški pozdrav “Za dom spremni” i zašto bi, da je danas predsjednik Sabora, održao bi povijesnu lekciju zastupnicima!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026