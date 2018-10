Most: Skandalozno je otpisati dugove milijunašima u Zagrebu

Most nezavisnih lista nazvao je u srijedu skandaloznim oprost dugova za režije 'milijunašima' grada Zagreba, među kojima je i muž potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Zoran Burić, poručivši da će te dugove u konačnici morati platiti radnici na minimalcu i bakice s 2000 kuna mirovine.

- Pojavila se informacija da su oprošteni dugovi ljudima koji se nikako ne mogu nazvati socijalnim slučajevima, među ostalima i mužu potpredsjednice Vlade Marije Pejčinović Burić. Gospodin Zoran Burić i njegova tvrtka poznat je po tome da je uložio u projekt termoelektrane na Cetini pet milijuna kuna pa se ne može govoriti o čovjeku koji može ući u kategoriju socijalnih slučajeva - istaknuo je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja na konferenciji za novinare u Hrvatskome saboru.

Taj je projekt, podsjetio je, na kraju ipak zaustavljen.

- Radi se o ljudima koji stoje iza velikih energetskih projekata i imamo situaciju da im zato što ne plaćaju račune Grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić opraštaju dugove - ustvrdio je Grmoja.

Skandalozno je da je - kad Vlada u zakon nije stavila socijalne kriterije - to trebalo učiniti na razini Grada Zagreba, no to se nije dogodilo.

Onaj tko je predlagao odluku trebao je, istaknuo je Grmoja, vidjeti koliko ima ljudi kojima će se otpustiti dugovi, a koji nikako ne mogu upasti u socijalne kategorije, što je bila i namjera samog zakona.

Mnogi su gradovi, rekao je, to na lokalnim razinama učinili, ali u Zagrebu se to nije dogodilo.

Marko Sladoljev je rekao kako je ključna istina to tko će platiti dugove 'milijunašima' u Zagrebu, a platit će radnici na minimalcu, bakice s 2000 kuna mirovine.

- Postavlja se pitanje što su radili skupštinari iz Skupštine, posebno oni iz vladajuće većine, zašto su glasovali za takav zakon bez socijalnih kriterija. Jesu li među onima koji su glasovali oni koji nisu redovito plaćali obveze te jesu li među milijunašima kojima su otpisani dugovi i donatori Milana Bandića ili pak oni koji će to biti? - upitao je Sladoljev.

Nakon što je 21. srpnja na snagu stupio Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, Grad Zagreb odlučio je svojim građanima čiji su računi u blokadi i pod ovrhom oprostiti do 10.000 kuna za komunalije, ali bez socijalnog ili imovinskog cenzusa, pa će se tako dugovi opraštati svima. "Jutarnji list" objavio je listu dužnika kojima bi se dugovi trebali otpisati, a na njoj su osobe koje se nikako ne bi mogle smatrati socijalnim slučajevima.

Grmoja je na konferenciji za novinare opetovano prozvao ministricu Pejčinović Burić jer, kako tvrdi, štiti protupravno trošenje novca svojega ministarstva, a čovjeka koji je na to upozorio udaljila je iz službe.

- Ona je u sukobu interesa, radila je za vladu Srbije na poglavlju pravosuđa da se ubrza put Srbije prema EU, a sada bi ta ista ministrica trebala usporavati Srbiju na tom putu jer ne ispunjava mjerila iz poglavlja 23 i 24 - rekao je politički tajnik Mosta Grmoja.